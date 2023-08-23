الدفاعات الجوية الروسية تُسقط طائرتين مسيّرتين فوق منطقة موسكو

موسكو: أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيليغرام “الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة”.

وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات، وفق التقارير الاولية.

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخرا.

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سماع دوي “انفجار” في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه “بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبان في نفس المنطقة”.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرض لأضرار طفيفة.

وأضافت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

أمريكا لا تشجع الضربات داخل روسيا بعد هجمات طائرات مسيرة على موسكو

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مسيرة حاولت مهاجمة العاصمة موسكو في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

(وكالات)