الدفاعات الروسية أسقطت 10 مسيّرات أطلقتها كييف باتجاه موسكو

موسكو: أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين فجر الأربعاء أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيّرة أطلقتها كييف باتجاه مدينته، في “أحد أضخم الهجمات” التي تستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الحرب.

وقال سوبيانين في منشور على تطبيق تلغرام “لقد سمح لنا دفاع موسكو المتعدّد الطبقات ضدّ المسيّرات المعادية بأن نصدّ بنجاح كلّ الهجمات”.

وأضاف أنّ “هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات بدون طيار”، مشيرا إلى أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال تصدّيها لهذا الهجوم ما مجموعه 10 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وأكّد رئيس البلدية أنه لم يتم تسجيل أيّ إصابات أو أضرار من جراء هذا الهجوم.

(أ ف ب)