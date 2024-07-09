الدفاع الإسرائيلية: بدء تجنيد الحريديم اعتبارا من أغسطس

القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، أن الجيش سيبدأ في تجنيد المتدينين الإسرائيليين المعروفين بـ”الحريديم” ابتداء من شهر أغسطس/ آب المقبل.

ولم تعلق الأحزاب الدينية الإسرائيلية على الفور على هذا القرار.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: “أجرى غالانت صباح الثلاثاء مناقشة حول الترتيبات الأمنية لتجنيد أفراد من الحريديم في الجيش”.

وأشارت إلى أن المناقشة جرت “بمشاركة رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ونائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام” ومسؤولين آخرين.

وأضافت أن “غالانت وافق في نهاية المناقشة على توصية الجيش باستدعاء أفراد من الحريديم للخدمة اعتبارا من شهر أغسطس”.

ولم يذكر البيان عدد أفراد الحريديم الذين سيتم استدعائهم للخدمة في الجيش، لكن صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية الخاصة ذكرت أن الجيش أفاد بأنه يمكنه دمج حوالي 3000 من الحريديم بصفوفه على الفور، إضافة إلى 1800 مجندين بالفعل”.

وأوضحت الصحيفة أن الـ3000 هؤلاء هم من بين حوالي 10000-12000 طالب من الحريديم في الصفوف الدراسية حاليا.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخسائر الجيش الإسرائيلي الكبيرة بتلك الحرب، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”.

(الأناضول)