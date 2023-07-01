سياسة | دولي | إيران

الدفاع الإيرانية: نمتلك ذخيرة عسكرية ذكية هي الأفضل في العالم

منذ ساعة واحدة

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طهران: قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني إن الذخيرة الذكية التي صنعها متخصصون وعلماء الصناعة الدفاعية في إيران “هي الأفضل في العالم”.

وأشار أشتياني، خلال لقاء مع نخبة مختارة من الخبراء في وزارة الدفاع، إلى أن هدف الإنسان هو النمو والكمال وقال: “لعبت النخب دورا مهما في تقدم البشرية عبر التاريخ”، وفقا لوكالة فارس للأنباء.

ولفت وزير الدفاع إلى “الإنجازات الدفاعية القيمة على الرغم من القيود والحظر المفروض على جمهورية إيران الإسلامية”، وقال إن “قاعدة التقدم في المجالين الدفاعي والعسكري تقوم على أفكار القرآن ومعايير الإسلام وسيرة أهل البيت وتنفيذ توصيات قائد الثورة الإسلامية، وإن المستقبل سيشهد بكل تأكيد خطوات أكثر تقدمًا ونجاحًا مما هو عليه اليوم”.

(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 1, 2023 الساعة 6:00 م

    عندما تهاجمكم الطغمة المحتلة لفلسطين سيتبين اليقين، والله ينصر إيران ويهزم كيان الشر الجاثم على أرض فلسطين 🇵🇸🦁✌️🔥

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