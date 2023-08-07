سياسة | دولي

الدفاع البريطانية: القوات الجوية الروسية تحشد موارد كبيرة لدعم العمليات البرية في أوكرانيا

منذ ساعتين

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لندن: أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، الاثنين، بأن القوات الجوية الروسية تواصل حشد موارد كبيرة باستمرار لدعم العمليات البرية في أوكرانيا، ولكن دون تأثير عملياتي كبير.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا، عبر موقع “إكس” المعروف سابقا بـ”تويتر”، أن الطائرات القتالية التكتيكية الروسية تنفذ، خلال الصيف، أكثر من 100 طلعة جوية يوميا، لكن هذه الطلعات تقتصر في معظم الأحيان على العمل فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بسبب تهديدات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن روسيا حاولت التغلب على هذا الأمر من خلال زيادة استخدام القنابل غير المزودة بنظام توجيه، ولكنها مزودة بملحقات موسعة للمدى. ويمكن للطائرات إطلاق هذه القنابل من مسافة عدة كيلومترات على أهدافها، لكنها لم تثبت بعد دقة متسقة.

وذكر التقرير أن المروحيات الهجومية الروسية أثبتت فعاليتها في بداية الهجوم المضاد الأوكراني في الجنوب في حزيران/ يونيو 2023. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن روسيا كانت أقل قدرة على تشكيل قوة جوية تكتيكية فعالة في الجنوب.

(د ب أ)

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