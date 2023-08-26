الدفاع البريطانية: روسيا قد تكثف الهجمات في شمال شرق أوكرانيا

لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الحرب في أوكرانيا، إن روسيا يمكن أن تكثف هجماتها شرق بلدتي كوبيانسك وليمان بشمال شرق أوكرانيا.

وكتبت الوزارة: “وضع الهجوم الأوكراني المضاد القوات الروسية تحت ضغط في باخموت وجنوب أوكرانيا”.

وأضافت: “ورغم هذا، واصلت مجموعة القوات الغربية الروسية هجمات على نطاق صغير في الشمال الشرقي في قطاع كوبيانسك وليمان وحققت تقدما محليا محدودا”.

وقالت الوزارة إنه في القوت الذي تواصل فيه أوكرانيا تحقيق مكاسب على الأرض تدريجيا في الجنوب، يمكن لروسيا أن تحاول استعادة زمام المبادرة بالعودة إلى “هجوم على المستوى العملياتي” في الشمال الشرقي.

وأضافت: “هناك احتمال واقعي أن روسيا سوف تزيد كثافة جهودها العدائية على محور كوبيانسك-ليمان في الشهرين المقبلين، ومن المحتمل بهدف التقدم نحو الجهة الغربية إلى نهر اوسكيل وخلق منطقة عازلة حول لوغانسك أوبلاست”.

وحررت أوكرانيا العام الماضي بلدة كوبيانسك التي كانت تحتلها روسيا في منطقة خاركيف.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا بشأن الحرب يوميا، منذ الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.

(د ب أ)