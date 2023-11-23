سياسة | دولي | تركيا

الدفاع التركية: نأمل احترام اتفاق الهدنة في غزة

23 - نوفمبر - 2023

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أنقرة: وصفت وزارة الدفاع التركية، اتفاق الهدنة في غزة بالتطور الإيجابي، معربة عن أملها في أن يتم احترامه بشكل كامل وأن يؤدي إلى إنهاء الصراعات. 

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، قوله اليوم الخميس في إحاطة إعلامية بالعاصمة أنقرة إن “تركيا تواصل الحفاظ على موقفنا الإنساني والعادل تجاه غزة منذ اليوم الأول”، مؤكدا أن “الفظائع التي ترتكبها إسرائيل غير مقبولة”. 

وأضاف أن “اتفاق الهدنة هو تطور إيجابي، ونأمل في أن يتم احترامه بشكل كامل وأن يؤدي إلى إنهاء الصراعات في غزة”. 

وشدد المسؤول التركي على أن “السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكنا ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية”. 

وحول المساعدات الإنسانية التركية لغزة، أوضح آق تورك “أنها تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية والمؤسسات ذات الصلة، وأن 208 أطنان من المساعدات الغذائية و5 أطنان من الإمدادات الطبية نقلت عبر 11 طائرة”.

(د ب أ)


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