سياسة | دولي | روسيا

الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

منذ ساعتين

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موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة كورسك.
وذكرت الوزارة في بيان: “في 24 أيلول/ سبتمبر، في حوالي الساعة 2030 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف على أراضي روسيا”، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.
وأضافت أن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة كورسك”.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
(د ب أ)

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