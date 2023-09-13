الدفاع الروسية تعلن إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وبريانسك

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الدفاعات الجوية لعدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع في بيانات منفصلة إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين عند الساعة 00:10 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب قناة “آر تي” الروسية.

وعند الساعة 00:30 و00:45 تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين.

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز عدم وقوع أي دمار أو إصابات بشرية على الأرض جراء إسقاط الطائرتين المسيرتين الأولى والثانية.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.

(د ب أ)