الدفاع الروسية تعلن تدمير 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وكالوغا

صورة أرشيفية تظهر مبنى سكنيا متضررا جراء هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في كورسك، روسيا. (أ ف ب)

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوغا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “في ليلة التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية”، وفقا لوكالة إيتار تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، 10 فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كالوغا، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو”.

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من 19 شهرا، كما تقصف موسكو جارتها كييف بطائرات مسيرة وصواريخ.

وفي الوقت نفسه، زادت الهجمات على المناطق الروسية النائية. فضلا عن تدمير مسيرات لعدد من المباني في العاصمة موسكو، بيد أن حجم الضرر الناجم عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية في روسيا أقل بكثير من الضرر الذي تسبب به الغزو الروسي.

(د ب أ)