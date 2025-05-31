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الدفاع المدني: إسرائيل قصفت في يومين 60 منزلا بغزة والشمال- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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غزة: قال جهاز الدفاع المدني في غزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قصف خلال أقل من 48 ساعة 60 منزلا تضم عشرات الشقق السكنية ومئات العائلات في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضح متحدث الجهاز محمود بصل أن “آلاف الأسر الفلسطينية باتت بلا مأوى نتيجة قصف منازلها”، مشيرا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته الجوية على مدينة غزة وشمال القطاع”.

وأضاف في بيان أن “الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العمارات السكنية التي تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية”.

ومنذ فجر السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة للشهر العشرين.

وتواصل إسرائيل قصفها المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة الشمالية من القطاع وشرق مدينة غزة، وخان يونس جنوبا.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)

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