الدفاع المدني: الغارات الإسرائيلية ليلا “دمرت مئات المباني كليا” في غزة.. والمعالم تغيرت- (فيديوهات)

غزة: أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية “دمرت كليا” مئات المباني في غزة.

وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني “مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت”، مضيفا أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير “معالم غزة ومحافظة الشمال”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب من البر والبحر والجو على جميع مناطق قطاع غزة، وسط انقطاع تام لشبكتي الهواتف والإنترنت.

وقال صحافيون إن “القصف الإسرائيلي ما يزال متواصلا.. التركيز منذ ساعات الفجر منصبّ على القصف المدفعي”.

واستهدفت “الغارات الإسرائيلية مباني حكومية ومنازل مدنية، وأراضي فارغة، موقعة عددا كبير من الشهداء والجرحى”.

وتركز “القصف في محيط مستشفيي الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، مستخدما القنابل الفوسفورية الحارقة”، وأكدتها صور تناقلتها وسائل إعلام دولية.

فيديو يرصد حجم الدمار إثر استهداف مناطق واسعة في غزة الليلة الماضية pic.twitter.com/SkSjbBamXO — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 28, 2023

Gaza last night💔🇵🇸 Crimes against humanity! pic.twitter.com/MEvSOj0ZGP — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 28, 2023

استمرار القصف المدفعي العنيف في محيط أبراج الكرامة غرب غزة pic.twitter.com/5VoFayfeFr — Mohamad AbdelRahman (@Mhmd_Rahman90) October 28, 2023

(وكالات)