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الدفاع المدني: الغارات الإسرائيلية ليلا “دمرت مئات المباني كليا” في غزة.. والمعالم تغيرت- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية “دمرت كليا” مئات المباني في غزة.

وقال محمود بصل مدير إعلام الدفاع المدني “مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت”، مضيفا أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير “معالم غزة ومحافظة الشمال”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب من البر والبحر والجو على جميع مناطق قطاع غزة، وسط انقطاع تام لشبكتي الهواتف والإنترنت.

وقال صحافيون إن “القصف الإسرائيلي ما يزال متواصلا.. التركيز منذ ساعات الفجر منصبّ على القصف المدفعي”.

واستهدفت “الغارات الإسرائيلية مباني حكومية ومنازل مدنية، وأراضي فارغة، موقعة عددا كبير من الشهداء والجرحى”.

وتركز “القصف في محيط مستشفيي الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، مستخدما القنابل الفوسفورية الحارقة”، وأكدتها صور تناقلتها وسائل إعلام دولية.

(وكالات)

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