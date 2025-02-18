سياسة | عربي

الدفاع المدني اللبناني ينتشل 23 جثة في بلدات حدودية بعد الانسحاب الإسرائيلي

18 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

بيروت: أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه انتشل الثلاثاء 23 جثة في بلدات حدودية مختلفة بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إن “الفرق المختصة تمكنت اليوم الثلاثاء من انتشال جثامين 14 شهيدا في بلدة ميس الجبل، وثلاثة شهداء في بلدة مركبا، وثلاثة شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى ثلاثة شهداء في بلدة العديسة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ألمانيا: هجمات إسرائيل على غزة لم يعد ممكنا تبريرها بأنها قتال ضد حماس
منذ 20 ساعة
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان- (صور وفيديو)
22 - مايو - 2025
جيش الاحتلال ينذر قاطني مبان سكنية في بلدة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري
22 - مايو - 2025
خروقات جديدة.. إصابة لبناني برصاص إسرائيلي جنوب البلاد
19 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية