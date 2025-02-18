الدفاع المدني اللبناني ينتشل 23 جثة في بلدات حدودية بعد الانسحاب الإسرائيلي

بيروت: أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه انتشل الثلاثاء 23 جثة في بلدات حدودية مختلفة بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله”.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إن “الفرق المختصة تمكنت اليوم الثلاثاء من انتشال جثامين 14 شهيدا في بلدة ميس الجبل، وثلاثة شهداء في بلدة مركبا، وثلاثة شهداء في بلدة كفركلا، بالإضافة إلى ثلاثة شهداء في بلدة العديسة”.

انتشال جثامين ٢٣ شهيدًا من تحت الأنقاض في ميس الجبل وكفركلا والعديسة مركبا ونقل جريح من ميس الجبل الى المستشفى.https://t.co/gqqaA4C9GM pic.twitter.com/kiPZgeDuGW — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 18, 2025

(أ ف ب)