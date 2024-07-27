الدفاع المدني بغزة: أكثر من مليون و300 ألف نزحوا قسرا داخل القطاع 

غزة: قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، السبت، إن أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني “نزحوا قسرا” إلى مناطق متعددة داخل القطاع، بينما نزح العدد الأكبر منهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأوضحت المديرية، في بيان على تلغرام، أن “السكان يواجهون منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نزوحا قسريا من بيوتهم إلى مناطق لا تتوفر فيها أدنى مقومات الإيواء”.

وأشارت إلى أن تقريرا للأمم المتحدة ذكر أن “كافة العائلات في قطاع غزة نزحت من بيوتها مرة على الأقل، وبعضها نزح 9 مرات بفعل الحرب الإسرائيلية التي دفعت السكان للنزوح قسرا، وهو ما تحرمه اتفاقية جنيف وبروتوكلاتها والقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت: “أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة ما زالوا نازحين قسرا من بيوتهم إلى مناطق متعددة، والعدد الأكبر نزح من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه”.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أن “اتفاقية جنيف تُحرِّم تشتت العائلات وتهجيرهم قسرا، وتطالب الدول أثناء الحروب بأخذ جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات، وتحثها باتخاذ إجراءات لإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير أنشطة البحث عن المفقودين”.

(الأناضول)