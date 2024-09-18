استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات استهدفت منازل ومدرسة في قطاع غزة- (صور وفيديو)

غزة: استشهد 8 فلسطينيين، مساء الأربعاء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين مأهولين بمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن “طواقمه في رفح انتشلت شهيدين من استهداف منزل لعائلة القاضي في منطقة حي الزهور (شمال)”.

وفي بيان ثان، قال إن طواقمه في “خان يونس انتشلت 6 شهداء من عائلة حويج، نازحين في منزل مستهدف يعود لعائلة النجار (جنوب)”.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين على الأقل وأصيب العديد من المواطنين بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، استُشهد 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وامرأتان فيما أصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة شمال القطاع.

ماذا بعد …..مشهد صعب يتكرر يوميا في #غزة pic.twitter.com/gsdk2Ij87P — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 18, 2024

(وكالات)