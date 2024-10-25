استشهاد 3 صحافيين في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي لبنان- (فيديو)

بيروت: أفاد الدفاع المدني اللبناني فجر الجمعة باستشهاد 3 صحافيين، في غارة إسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الصحافيّين الثلاثة استشهدوا “في غارة معادية استهدفت مقرّ إقامتهم في حاصبيا”، مضيفة أن “الطيران الحربي المُعادي أغار عند الساعة الثالثة والنصف فجرا على الحدود اللبنانية السورية”.

من جانبها، أعلنت قناة “المنار” المحلية استشهاد مصورها وسام قاسم في الغارة الإسرائيلية.

كما أفاد رئيس مجلس إدارة قناة “الميادين” اللبنانية غسان بن جدو باستشهاد المصور في القناة غسان نجار ومهندس البث محمد رضا في القصف نفسه.

وقال بن جدو إن “الزملاء في الميادين كانوا متواجدين مع غيرهم من الصحافيين في حاصبيا والاحتلال الإسرائيلي استهدف مقر إقامتهم”.

وتابع أن “استهداف الاحتلال لمقر إقامة الصحافيين كان متعمداً وهناك جرحى من قنوات عربية أخرى”.

وأضاف: “نُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه والتي استهدف فيها طواقم الصحافيين ومن بينهم فريق الميادين”.

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آثار الدمار جراء قصف الاحتلال مقر إقامة الفرق الصحفية جنوب لبنان pic.twitter.com/n4y1JGnXZ1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 25, 2024

(وكالات)