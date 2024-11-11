الدفاع المدني في غزة: المصابون في القصف الإسرائيلي يُستشهدون لصعوبة إنقاذهم

اسطنبول: كشف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الإثنين، أن “جيش إسرائيل يقصف المنازل في شمال القطاع على رؤوس الفلسطينيين، ومن يُستهدف ويتعرض لإصابة يُستشهد لصعوبة إنقاذه”، في ظل الإبادة والتطهير العرقي المستمر منذ أكثر من عام على القطاع.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في بيان: “الجيش الإسرائيلي يقصف المنازل بشمال القطاع على رؤوس الفلسطينيين، ومن يُستهدف يُستشهد لصعوبة إنقاذه”.

وشدد بصل أن “عمليات انتشال السكان من تحت الأنقاض تواجه صعوبات كبيرة”.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

(الأناضول)