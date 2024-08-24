الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين 49 فلسطينيا منذ فجر السبت

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، السبت، انتشال طواقمه جثامين 49 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف القطاع منذ فجر السبت وخلال اليومين الماضيين.

وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني محمد المغير: “انتشلت طواقمنا جثامين 49 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم وخلال اليومين الماضيين في مناطق جنوب ووسط القطاع”.

وأوضح أن الأماكن التي تم انتشال الشهداء منها مدينة “حمد” السكنية، ومناطق غرب مدينة رفح، ومناطق أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف المغير: “الفلسطينيون استشهدوا بقصف الاحتلال (الإسرائيلي) إما بالمدفعية أو إطلاق نار أو بغارات جوية”.

وتابع: “طواقمنا تعمل في المناطق التي تراجع منها الجيش شمال مدينة خان يونس للبحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت لاستهداف الاحتلال”.

(الأناضول)