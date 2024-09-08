الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 83 من طواقمه منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع بقصف إسرائيلي استهدفه، ليرتفع عدد شهداء طواقمه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 83.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: “ننعي استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال محمد عبد الحي مرسي في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجر اليوم في منطقة العلمي بجباليا”.

وأعلن “ارتفاع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني منذ بداية الحرب حتى اللحظة إلى 83 عنصرا، وأكثر من 200 مصاب”.

وأشار بصل إلى أنه “ما زالت طواقم الدفاع المدني تعاني من نقص المعدات التخصصية في مجال الإنقاذ، وعدم توفر الوقود وقطع الغيار التي تلزم لأجل حماية الأرواح والممتلكات”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)