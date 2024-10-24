الدفاع المدني في غزة: 17 شهيدا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة في وسط القطاع

غزة: أكد الدفاع المدني في غزة الخميس استشهاد 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية طالت مدرسة في النصيرات بوسط قطاع غزة في حين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء في منطقة النصيرات والحصيلة الأولية 17 شهيدا وعشرات الجرحى منهم من وصفت حالتهم بالخطيرة”.

وأكد مستشفى العودة في النصيرات عدد الشهداء جراء “قصف الاحتلال”.

من جانبه، قال زعم الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس في الغارة على المدرسة.

وأضاف زاعما في بيانه “نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على إرهابيين من حماس كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة في منطقة النصيرات يقع داخل المدرسة”.

وتابع أن “مركز القيادة والسيطرة … استخدم للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وقالت أم محمد التي نجت من الغارة إنها كانت جالسة في أحد الصفوف قبل أن تبدأ الحجارة والزجاج بالسقوط فوق رأسها.

وأضافت “عانقت طفلتي الصغيرة، لم أرى شيئا من كثافة الدخان وركضت أصرخ على اختي ووجدتها بالأسفل على قيد الحياة”.

وتابعت أنها رأت “اطفالا أشلاء ودخانا ونارا”.

أما يحيى أبو كامل النازح من مدينة غزة إلى مخيم النصيرات فقال “هذا مركز إيواء ونحن نعيش هنا منذ سنة تقريبا وليس فيه مسلحون (…) هنا مدنيون نازحون من غزة”.

وفي بيان، اعتبرت حركة حماس أن الغارة الإسرائيلية على المدرسة تمثل “إمعانا من العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروّعة بحق المدنيين العزل في مراكز الإيواء والنزوح”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن “جيش الاحتلال كان يعلم أن المدرسة تضم آلاف النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية السكنية”.

وشهدت الأشهر الأخيرة استهداف القوات الإسرائيلية للعديد من المدارس في قطاع غزة بعدما تحولت مراكز نزوح، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم دائما أنه يستهدف مقاتلي حماس.

(وكالات)