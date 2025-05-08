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الدفاع المدني في غزة: 75 بالمئة من مركباتنا متوقفة لنفاد الوقود 

منذ ساعتين

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غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الخميس، عن توقف 75 بالمئة من مركباته عن العمل، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، في ظل الحصار والإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال في بيان عبر منصة “تلغرام”: “75 بالمئة من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها”.

وأضاف: “نعاني أيضا من عجز كبير في توفير المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين”.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات، ما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصاً، معظمهم أطفال، وفق تقارير حكومية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

(الأناضول)

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