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الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن استشهاد 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

14 - يوليو - 2024

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غزة- الأراضي الفلسطينية: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحركة حماس الأحد، استشهاد 15 شخصا في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضربة على مدرسة أبو عربان في وسط غزة “التي تؤوي آلاف النازحين حيث استشهد 15” شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال.
(وكالات)

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  1. يقول qoraish:
    يوليو 14, 2024 الساعة 10:23 م

    استمرار الصهاينة في مجازرهم يثبت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا قيمة لهما، وأن الدول العربية مجرد خطابات فارغة، والشعب العربي في غيبوبة عميقة !
    لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 10:34 م

    اللهم عليك بالظالمين الفجار عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور اللهم عجل بهزيمتهم على يد عبادك الذين ذكرتهم في سورة الإسراء ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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