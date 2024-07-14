الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحماس يعلن استشهاد 15 شخصا في ضربة جديدة على مدرسة

غزة- الأراضي الفلسطينية: أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة التابع لحركة حماس الأحد، استشهاد 15 شخصا في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضربة على مدرسة أبو عربان في وسط غزة “التي تؤوي آلاف النازحين حيث استشهد 15” شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال.

(وكالات)