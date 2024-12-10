الدفاع المدني يحذر من خروجه عن الخدمة ويؤكد: أصبحنا بلا مقومات عمل

غزة – “القدس العربي”:

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أنه أصبح بعد 430 يوماً من الحرب الإسرائيلية بلا مقومات عمل، وأنه لحق بالجهاز الخدماتي تدمير كبير.

وأعلن الجهاز في بيان أصدره عن فقدان 89 كادرًا من العاملين الميدانيين من أصل 314، وإصابة 304 آخرين، فيما اعتقل جيش الاحتلال 22 عنصراً.

وأوضح أنه فقد 40 مركبة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من أصل 72 مركبة، مما أحدث عجزا كبيراً في مستوى الاستجابة الإنسانية.

وقال إن الاحتلال منذ أن شنّ هذه الحرب على غزة، يتعمد عن سبق الإصرار استهداف أجهزة الخدمة الإنسانية من أجل إضعافها وجعلها عاجزة عن تقديم الخدمة الضرورية للمواطنين.

وأشار إلى أن ️الاحتلال يمنع إدخال قطع إصلاح مركبات الإنقاذ، بعد أن دمر مخزون الجهاز من الأجهزة والمعدات، والتي تقدر بنحو مليون وثلاثمائة ألف دولار، مما أدى إلى تفاقم وتعميق حالة العجز وتشعب العقبات أمام أداء واجبنا، وأضعف عمليات الاستجابة الإنسانية.

وحذر الجهاز من أنه بات على مقربة من إعلان “تحييد خدمات الدفاع المدني الإنسانية، وخروجه عن الخدمة في كافة محافظات قطاع غزة”.

وقالت “هذا يعني أن نحو 2 مليون و400 ألف مواطن في القطاع سيفتقدون إلى التدخلات الإنسانية”.