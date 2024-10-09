الدفاع المدني ينعى خمسة من عناصره استشهدوا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت (لبنان): نعت المديرية العامة للدفاع المدني، الأربعاء، خمسة من عناصرها استشهدوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركزهم في جنوب لبنان، في وقت نددت وزارة الصحة بتكرار استهداف فرق الإنقاذ والإسعاف، بعد استشهاد العشرات من أفرادها خلال عام.

وقال الدفاع المدني في بيان “استشهد خمسة من الموظفين العملانيين من عديد مركز صور الإقليمي، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا”، في حين طالبت وزارة الصحة “المجتمع الدولي بموقف حازم يحول دون مضي العدو” في استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف، “ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية”.

(وكالات)