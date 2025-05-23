غزة تباد.. إسرائيل تقتل 69 فلسطينيا بسلسلة غارات بأنحاء القطاع- (فيديو)

غزة: قتل الجيش الإسرائيلي 69 فلسطينيا على الأقل، في سلسلة غارات مكثفة منذ فجر الجمعة، استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها للشهر 20 على التوالي.

عاجل | شهيد على الأقل وجرحى بقصف الاحتلال بيتاً بمنطقة الزرقا، شمال غزة. pic.twitter.com/fW5yHvSOHS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

ووفق مصادر طبية وشهود عيان، شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مخيمات تؤوي نازحين ومنازل وتجمعات مدنيين ومستشفى في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط ضحايا وارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وفي أحدث الغارات الإسرائيلية، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأصاب آخرين، في قصف استهدف سطح منزل لعائلة “شريتح” في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين بقصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع مدنيين قرب مفترق “الصفطاوي” شمال مدينة غزة.

وفي حي الجرن جباليا البلد شمالي القطاع، قتل الجيش 3 فلسطينيين وأصاب عددا آخرا بعد استهداف منزل لعائلة “الحواجري”.

وانتشلت فرق الدفاع المدني 10 جثث من تحت أنقاض منزل عائلة “دردونة” في جباليا البلد، فيما لا يزال أكثر من 30 شخصًا مفقودًا تحت الركام.

وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل بواسطة طائرات مسيّرة من طراز “كواد كوبتر” على مبنى مستشفى العودة في تل الزعتر شمال غزة، ما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الطواقم الطبية.

الطفلة ربا معروف (7 أشهر) أصيبت بقصف الاحتلال بيت عائلتها في جباليا البلد، شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/e07bKIVYu0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

وسط قطاع غزة

في وسط قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي شابًا وفتاة في غارتين جويتين، استهدفت الأولى تجمعا مدنيا في مخيم النصيرات، والثانية في منطقة البركة جنوب دير البلح.

كما قتل الجيش، فلسطينيين اثنين في قصف استهدف منزلا لعائلة “أبو عواد” في مخيم النصيرات، فيما استشهد اثنان آخران جراء قصف استهدف مزارعين قرب مقبرة السوارحة جنوبي المخيم.

وفي دير البلح، قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب آخرين، خلال غارة استهدفت عناصر تأمين مساعدات أثناء محاولتهم تأمين وصول شاحنات إغاثية إلى مخازن تابعة لمؤسسات دولية.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين شرق دير البلح.

جنوب القطاع

وفي جنوب قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي مدير مكتب رئيس بلدية خان يونس، عز الدين الشريف، في قصف استهدف مركبة بحي الأمل غرب المدينة.

وسبق ذلك استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلًا لعائلة “النجار” وسط خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان آخران في قصف على منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة.

كما استشهد شابان وسيدة متأثرين بجراح أصيبوا بها في غارات سابقة على خان يونس.

وفي بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيًا وأصاب آخرين جراء قصف منزل لعائلة “الدغمة”، فيما استشهد طفلان من عائلة “أبو عكر” وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة بمخيم خان يونس.

شاب يُفجَع باستشهاد شقيقه بقصف الاحتلال في خانيونس. pic.twitter.com/snaqiRSuyl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

شاب يجلس مفجوعاً بصمت، أمام جثامين عائلته “الدغمة” في خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/9cwAibqPA4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 23, 2025

وفي بلدة بني سهيلا شرق المدينة، استشهد شاب في قصف استهدف المنطقة، بينما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة نازحين قرب مدرسة أبو نويرة في عبسان الجديدة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني 9 جثث “متفحمة” من تحت أنقاض منزل في قيزان النجار، بينهم 8 أطفال، جراء قصف جوي إسرائيلي، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وشهدت مناطق قيزان النجار وأبو رشوان وعبسان الكبيرة شرق خان يونس قصفًا مدفعيًا مكثفًا منذ فجر الجمعة، تزامنًا مع فتح نيران الطيران المروحي الإسرائيلي شرقي بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)