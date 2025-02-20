الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة تدخل قطاع غزة من معبر رفح

القاهرة- “القدس العربي”:

دخلت الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة بالإضافة إلى عدد من المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري، إن الدفعة الأولى تتضمن 15 منزلا متنقلا.

وأضاف المصدر: “توجهت 120 شاحنة مساعدات إنسانية منها 14 شاحنة وقود إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدا لدخولها القطاع بعد خضوعها للتفتيش من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

ولفت المصدر، إلى أن معبر رفح بدأ في استقبال الدفعة الثامنة عشرة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين، التي تضم 55 جريحا ومصابا يرافقهم 70 من أقاربهم.

يذكر أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء استقبلت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 710 مصابين ومرضى فلسطينيين، تم توزيعهم على 5 مستشفيات في سيناء وهي مستشفى الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد ونخل.