“الدليل العملي لتدمير أي بلد”.. خطط ترامب ستجعل أمريكا أفقر وأقل قوة وتأثيرا حول العالم

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن والت، قال فيه إنه كثيرا ما ينتقد ما تفعله الولايات المتحدة على الساحة العالمية في مقالاته. وأنه كان يعتقد أن رئاسة جورج دبليو بوش كانت كارثة في السياسة الخارجية وأن سنوات باراك أوباما الثماني في منصبه كانت مخيبة للآمال، وأن ولاية دونالد ترامب الأولى كانت فوضى عارمة، وأن سنوات جو بايدن الأربع شابتها هفوات استراتيجية وأخلاقية مدمرة.

غير أنه شدد أنه “للأسف، لم يستغرق ترامب ومن عينهم سوى أقل من ثلاثة أشهر ليتفوقوا عليهم جميعا في جنونهم في السياسة الخارجية. وكان هذا صحيحا حتى لو لم تحدث “فضيحة سيغنال” التي تم فيها تسريب خطط الحرب في اليمن لصحافي”.

وأوضح الكاتب أنه لا يعتقد أن ترامب يتصرف نيابة عن قوة أجنبية، أو أنه يريد بوعي جعل الولايات المتحدة أقل أمنا وازدهارا، ولكنه يتصرف كما لو كان كذلك. وأكد على أنه يمكن للمرء أن يقول إنه يتبع هذا الدليل العملي من خمس خطوات لإفساد السياسة الخارجية الأمريكية:

الخطوة 1: عيَّن الكثير من المنافقين والموالين

إذا كنت تريد تدمير بلد، فعليك أن تبدأ بالتأكد من عدم قدرة أحد على منعك من القيام بأشياء غبية ومدمرة. لذا، عليك تعيين أشخاص غير أكفاء، أو موالين بشكل أعمى، أو معتمدين كليا على رعايتكم، أو يفتقرون إلى الشجاعة أو المبادئ، والتخلص من أي شخص قد يكون مستقلا، أو ملتزما بالمبادئ، أو بارعا في عمله. وكما أشار والتر ليبمان بحكمة: “عندما يفكر الجميع بنفس الطريقة، لا أحد يفكر جيدا”، وهذا يسهل على قائد مضلل دفع بلد إلى الهاوية. وقد ساعد غياب المعارضة جوزيف ستالين على سوء إدارة الاقتصاد السوفيتي، وسمح لماو تسي تونغ بإطلاق “القفزة [الكارثية] الكبرى للأمام”، ومهد الطريق لأدولف هتلر لإعلان الحرب على بقية أوروبا. وساعد غياب المعارضة الداخلية القوية بوش على ارتكاب خطأ فادح في غزو العراق عام 2003. إذا كنت ترغب في إفساد السياسة الخارجية لبلدك، فإن تجاهل الأصوات المعارضة والاعتماد على الأتباع هو نقطة انطلاق جيدة. في الواقع، الخطوة الأولى حاسمة للبرنامج بأكمله: إذا كنت ستفعل الكثير من الأشياء الغبية، فأنت لا تريد أن يتمكن أي شخص من معارضتك أو تقييدك.

الخطوة 2: افتعل معارك مع أكبر عدد ممكن من الدول

ولأن السياسة الدولية تنافسية بطبيعتها، فإن الدول تكون أفضل حالا مع الكثير من الشركاء الأصدقاء وعدد قليل نسبيا من الأعداء. لذا، فإن السياسة الخارجية الناجحة هي التي تزيد من الدعم الذي تحصل عليه من الآخرين وتقلل من عدد المعارضين الذين تواجههم.

وبفضل موقعها الجغرافي الملائم جدا، نجحت الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في الحصول على دعم من حلفاء مهمين في أجزاء أخرى من العالم، وكانت أفضل بكثير في القيام بذلك من معظم خصومها. كان العنصر الرئيسي لهذا النجاح هو عدم التصرف بعدوانية أو عدوانية مفرطة، حتى مع ممارسة نفوذ هائل. على النقيض من ذلك، اعتمدت ألمانيا في عهد الملك ويليهم والاتحاد السوفيتي والصين الماوية، وليبيا في عهد القذافي، والعراق في عهد صدام حسين، سلوكا عدوانيا وتهديديا شجع جيرانهم وغيرهم على توحيد قواهم ضدهم. جميع القوى العظمى تلعب لعبة قاسية في بعض الأحيان، لكن القوة العظمى الذكية تلف قوتها العسكرية بقفاز مخملي، حتى لا تثير معارضة غير ضرورية.

ماذا يفعل ترامب بدلا من ذلك؟ في أقل من ثلاثة أشهر، أهانت إدارة ترامب حلفاءنا الأوروبيين مرارا وتكرارا؛ وهددت بالاستيلاء على أراض تابعة لأحدهم (الدنمارك). وافتعلت معارك لا داعي لها مع كولومبيا والمكسيك وكندا والعديد من الدول الأخرى.

في أقل من ثلاثة أشهر، أهانت إدارة ترامب حلفاءنا الأوروبيين مرارا وتكرارا؛ وهددت بالاستيلاء على أراض تابعة لأحدهم (الدنمارك). وافتعلت معارك لا داعي لها مع كولومبيا والمكسيك وكندا والعديد من الدول الأخرى.

لقد مارس ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس التنمر علنا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، ومثل زعماء المافيا، يواصلان محاولة إجبار أوكرانيا على التوقيع على حقوق التعدين مقابل استمرار المساعدة الأمريكية. بضجة كبيرة، قامت الإدارة بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية، وأوضحت بجلاء أن حكومة أكبر اقتصاد في العالم لم تعد مهتمة بمساعدة المجتمعات الأقل حظا. هل يمكنك التفكير في طريقة أفضل لتلميع صورة الصين بالمقارنة؟

ثم في الأسبوع الماضي، تجاهل ترامب بلا مبالاة التحذيرات المتكررة من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، وفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الغريبة على قائمة طويلة من الحلفاء والخصوم. كان حكم وول ستريت على قرار ترامب الجاهل فوريا – أكبر انخفاض في سوق الأسهم لمدة يومين في تاريخ الولايات المتحدة – مع ارتفاع توقعات الركود بشكل كبير. لم يكن هذا القرار المتهور استجابة لحالة طوارئ أو فرضه آخرون على البلاد، بل كان جرحا ذاتيا سيزيد من فقر ملايين الأمريكيين، حتى لو لم يمتلكوا سهما واحدا من الأسهم.

الخطوة 3: تجاهَل قوة القومية

يحب ترامب تصوير نفسه كقومي متحمس (مع أنه يبدو مهتما بالإثراء الشخصي أكثر من مساعدة البلاد ككل)، لكنه لا يدرك أن الدول الأخرى لديها أيضا مشاعر وطنية قوية بنفس القدر. عندما يواصل ترامب انتقاد قادة الدول الأخرى، أو يهدد بالاستيلاء على أراضيها، أو حتى الحديث عن ضمها، فإنه يثير الكثير من الاستياء القومي، وسيكتشف السياسيون في هذه الدول سريعا أن الوقوف في وجهه سيجعلهم أكثر شعبية في الداخل. وهكذا، فإن محاولات ترامب الخرقاء للتنمر على كندا وإذلالها قد أغضبت الكنديين وأعادت إحياء الحزب الليبرالي، تحديدا لأن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو وخليفته، مارك كارني، قد لعبا بورقة القومية بفعالية كبيرة. من النتائج المباشرة انخفاض عدد الكنديين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة.

الخطوة 4: انتهاك الأعراف والتخلي عن الاتفاقيات وعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته

يدرك القادة الحكماء للدول القوية أن الأعراف والقواعد والمؤسسات يمكن أن تكون أدوات مفيدة لإدارة العلاقات فيما بينهم والسيطرة على الدول الأضعف. ستُعيد القوى العظمى صياغة القواعد أو تتحداها عند الضرورة، لكن القيام بذلك كثيرا أو بشكل متقلب سيجبر الآخرين على البحث عن شركاء أكثر موثوقية. الدول التي تكتسب سمعة بأنها مُخالفة للقواعد بشكل مزمن – مثل كوريا الشمالية أو العراق في عهد صدام حسين – ستُعتبر خطرة، ومن المرجح أن تُنبذ أو تُحتوى.

ترامب وأتباعه لا يفهمون أيا من هذا، فهم يعتقدون أن المؤسسات والأعراف الدولية مجرد قيود مزعجة على قوة الولايات المتحدة. ويعتقدون أن عدم القدرة على التنبؤ يبقي الدول الأخرى غير متوازنة ويزيد من نفوذ الولايات المتحدة. إنهم لا يدركون أن المؤسسات التي تشكل العلاقات بين الدول قد صُممت في الغالب مع وضع المصالح الأمريكية في الاعتبار، وأن هذه الترتيبات عادة ما تعزز قدرة واشنطن على إدارة الآخرين. إن تمزيق القواعد أو الانسحاب من المنظمات الدولية الرئيسية يُسهّل على الدول الأخرى إعادة صياغة القواعد بطرق تَصب في مصلحتها.

علاوة على ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ أمر سيئ للأعمال التجارية – لا تستطيع الشركات اتخاذ قرارات استثمارية ذكية إذا استمرت السياسة الأمريكية في التغير بين عشية وضحاها – واكتساب سمعة عدم الموثوقية يمنع الآخرين عن التعاون مع الولايات المتحدة في المستقبل.

الخطوة 5: تقويض أسس القوة الأمريكية

في العالم الحديث، تعتمد القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية ورفاهية السكان في المقام الأول على المعرفة. إن التفوق العلمي والتكنولوجي لأمريكا هو السبب الرئيسي في كونها أقوى اقتصاد في العالم لعقود، وهو سبب قوتها العسكرية الهائلة للغاية. إن الحاجة إلى مؤسسة بحثية قوية هي سبب ضخ الصين تريليونات الدولارات في هذا القطاع وإنشاء عدد متزايد من الجامعات والمنظمات البحثية ذات المستوى العالمي. لذلك، فإن الرئيس الذي أراد للولايات المتحدة أن تكون عظيمة، سيبذل قصارى جهده لإبقائها في طليعة التقدم العلمي والابتكار.

ماذا يفعل ترامب بدلا من ذلك؟ بالإضافة إلى تعيين الأميين العلميين في مناصب حكومية رئيسية، مثل روبرت ف. كينيدي جونيور، فقد أعلن حربا مفتوحة على المؤسسات التي غذت خلق المعرفة والتقدم العلمي في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. إنه ليس مجرد قرار استهداف كولومبيا أو هارفارد أو برينستون أو براون لأسباب مشكوك فيها للغاية. كما أغلقت الإدارة معهد السلام الأمريكي، وفككت مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، وطهرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ودمرت المؤسسة الوطنية للعلوم، وهددت بحجب مليارات الدولارات من أموال البحوث الطبية. والنتيجة؟ إغلاق برامج البحث العلمي وإلغاء برامج الدكتوراه، مما يعني أن البلاد ستمتلك عددا أقل من الباحثين المؤهلين في المجالات الرئيسية في المستقبل. سيبحث العلماء الأجانب عن شركاء آخرين، وستتعرض قدرة أمريكا على جذب أفضل العقول للدراسة والعمل هنا للخطر. في الواقع، من المرجح أن يهاجر بعض العلماء المقيمين في الولايات المتحدة إلى دول لا يزال عملهم يحظى فيها بالدعم والاحترام الكافيين. ترامب يُغذي عنصرا أساسيا من قوة الولايات المتحدة وهيبتها ونفوذها في آلة فرم الحطب.

بالإضافة إلى تعيين الأميين العلميين في مناصب حكومية رئيسية، فقد أعلن ترامب حربا مفتوحة على المؤسسات التي غذت خلق المعرفة والتقدم العلمي في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وليست العلوم الطبيعية أو الطب فقط هي التي تحتاج إلى الحفاظ عليها. إن استهداف علماء الاجتماع، وبرامج دراسات المناطق، والعلوم الإنسانية أمر خطير أيضا، لأن هذه المجالات البحثية هي التي يستمد منها مجتمعنا أفكارا جديدة لمعالجة المشكلات الاجتماعية. هنا أيضا تفحص الأفكار والمقترحات السياسية الجديدة، وتنتقد، وتدحض، أو تعدل. أي دولة تسعى إلى العظمة سترغب أيضا في أن يجري علماء من مختلف الأطياف السياسية تحقيقات حول السياسات الاقتصادية والممارسات السياسية والظروف الاجتماعية القائمة، ويناقشونها، حتى يتمكن المواطنون وقادتهم من تحديد ما هو فعال وما هو غير فعال، واقتراح حلول بديلة وتقييمها. وعندما يسكت السياسيون أو يهمشون الأصوات المعارضة من مختلف الأطياف السياسية، تزداد احتمالية تبني سياسات حمقاء، ويقل احتمال تصحيحها عند فشلها. لهذا السبب، يهاجم المستبدون الجامعات وغيرها من مصادر المعرفة المستقلة عند محاولتهم ترسيخ سلطتهم، حتى لو أدى ذلك حتما إلى زيادة غباء البلاد وفقرها.

وبالمحصلة، يخلص الكاتب للقول إن نظام ترامب ينتهك معظم ما نعرفه عن كيفية اتخاذ القرارات، وكثيرا مما نعرفه عن السياسة العالمية. إنه يرحّب بالتفكير الجماعي، ويفضل الطاعة العمياء للقائد على النقاش السياسي الصادق. إنه يتجاهل الميل الطبيعي للدول إلى الموازنة بين التهديدات، ويخاطر بتنفير حلفائه الحاليين أو حتى تحويل بعضهم إلى خصوم. إنه يتجاهل القوة الراسخة للقومية، ويرفض ما يعلمه التاريخ وأساسيات الاقتصاد عن الأثر المدمر للحمائية. فبدلا من أن تعيد هذه الأخطاء عظمة أمريكا، ستجعلها أفقر وأقل قوة وأقل احتراما وأقل تأثيرا حول العالم.