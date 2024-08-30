الدمار والخراب يقتلان أحلام وذكريات أهالي خان يونس.. والنازحون يخشون العودة

غزة – “القدس العربي”:

كشف انسحاب جيش الاحتلال بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من مناطق التوغل في خان يونس، عن حجم دمار كبير في المباني والبنى التحتية، علاوة عن حجم الخسائر الكبير في الأرواح، وذلك مع شروع طواقم الإنقاذ والاسعاف في انتشال جثامين شهداء سقطوا خلال عملية التوغل، ولم يستطع أحد انتشالهم، فيما عبر سكان تلك المناطق عن خشيتهم من هجوم إسرائيلي جديد وقريب.

دفن الأحلام والذكريات

ومع سريان أنباء تراجع آليات الاحتلال إلى قرب منطقة الشريط الحدودي من الجهة الشرقية، دخلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والعديد من الأهالي، بحثا عن ضحايا الحملة الذين استهدفوا إما خلال رحلة النزوح القسري في الشوارع، أو في منازلهم قبل النزوح، لانتشال جثامينهم.

وشرعت تلك الطواقم بمساعدة الأهالي في إخراج جثامين العديد من الشهداء من تحت أنقاض الركام، ومن الشوارع التي توغل فيها جيش الاحتلال، وقد بدا على جثامين الضحايا التحلل، خاصة وأن من بينها جثامين شهداء سقطوا في الأيام الأولى للعملية البرية، ولم تكن طواقم الإسعاف تستطيع الوصول إليهم، بسبب تواجد جيش الاحتلال، الذي كان يستهدف كل متحرك في مناطق التوغل.

وحسب طواقم الإسعاف، فقد جرى في عملية البحث الأولية التي تمت صباح الجمعة، انتشال جثامين 16 شهيدا، حيث جرى نقلها إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وقد واجهت الطواقم المختصة صعوبة في التعرف على الشهداء.

وكشف الانسحاب عن عمليات إعدام تعرض لها السكان في مناطق التوغل، كما حصل مع المواطن وجيه شعث وزوجته، واللذين عثر عليهما في منزل العائلة في منطقة السطر الشرقي.

وأظهر انسحاب جيش الاحتلال، حجم الدمار الكبير الذي طال مناطق التوغل، خاصة وأن قوات الاحتلال تعمدت خلال وجودها في تلك المناطق، نسف الكثير من المباني السكنية، وقصف أخرى بالطيران الحربي والقذائف المدفعية.

وفي تلك المناطق اعتلا اللون الأسود المشهد، جراء عمليات القصف والحرق والتدمير، بدلا من لون المنازل التي كانت قائمة، والحقول الزراعية الواسعة.

ودفن جيش الاحتلال بشكل متعمد، أحلام وذكريات الأهالي التي كانت حاضرة في منازل شيدوها بالكد والتعب على مدار السنين الماضية، كما تعمد الاحتلال توسيع جراح السكان، بقتل أفراد من عوائلهم.

كما ترك فقدان الأهل والأقارب والأصدقاء في هذا العملية غصة كبيرة في قلوب السكان، حيث سقط عشرات الشهداء في العملية البرية الأخيرة، ومن بينهم أطفال وأرباب أسر.

دمار كبير

ولم يتمالك الكثير من السكان أنفسهم عند العودة إلى ديارهم التي شردوا منها خلال فترة الأسابيع الماضية، وبكى هؤلاء حزنا إما على أقارب لهم انتشلت جثثهم، أو على الدمار الذي لحق بأماكن سكنهم.

وقالت أم محمد أبو دقة، التي نزحت مع أسرتها منذ اليوم الأول للعملية البرية إلى غرب خان يونس، حيث كانت تقيم في خيام النزوح، إن هذه الخيام ستظل ملازمة لأسرتها في الفترة القادمة، وقالت تلك السيدة والتي كانت قد تفقدت مكان منزلها مع أحد أبنائها وعائدة إلى باقي أفراد الأسرة في منطقة النزوح، إنها وجدت منزل العائلة المكون من عدة طبقات خرسانية قد سوي بالأرض.

وتحدثت تلك السيدة لـ “القدس العربي” بحسرة عن هذا المصاب، وقالت “بنينا البيت بالتعب طوال خمس سنوات، وفي ثانية وحدة راح”، وتشير إلى أن منزل عائلتها كان قد تضرر بشكل جزئي في هجمات سابقة للاحتلال على منطقة سكنها في بدايات الحرب، وإنها كانت تأمل أن يظل واقفا، وأن تعيد الأسرة ترميمه، قبل أن تقضي العملية الأخيرة على أحلام هذه الأسرة.

وفي منطقة الزنة شرق خان يونس، والتي كانت ضمن مناطق العملية العسكرية، صرخ رجل بحرقة وبأعلى صوته “وين بدنا نروح دمروا البيت وكل اشي”، وقد كان في حالة عصبية سيئة للغاية.

ولذلك قال أحمد أبو صلاح الذي ذاق وأسرته مرارة النزوح منذ بداية الحرب 11 مرة، إنه لا يعرف ماذا سيفعل، حيث لا يزال هذا الرجل مترددا في العودة إلى منطقة سكنه في إحدى بلدات خان يونس الشرقية، خشية من تكرار عملية التوغل بعد وقت قصير، وقال لـ “القدس العربي”: “حياة النزوح السكن في الخيام بعيدا عن منزل العائلة صعبة جدا”، ويضيف “لكن تكرار النزوح أصعب”.

ويشير إلى أن النزوح الأخير جاء بعد أن عادت الأسرة والجيران لمنطقة السكن بأسبوع، والنزوح الذي سبقه جاء بعد العودة بعشرة أيام، ويوضح بأن عملية النزوح مكلفة مادية، لا تستطيع الأسر تحملها كل مرة، وقد تحدث أيضا عن حالة الرعب التي تعيشها الأسر خلال عملية النزوح، بسبب القصف المدفعي والجوي لجيش الاحتلال، والتي كثيرا ما قضت على نازحين في الطرقات.

ويقيم هذا الرجل مع أسرته في خيمة من القماش، أقامها في منطقة “مواصي” خان يونس، حيث قرر العودة إلى أسرته في منطقة النزوح، والتشاور مع جيرانه وأقاربه وعائلته، حول موضوع العودة.