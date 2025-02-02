الدمار وشح المياه يجبران نازحي غزة على “العودة العكسية” إلى الخيام في مناطق الوسط والجنوب

غزة – “القدس العربي”:

أجبرت ظروف المعيشة الصعبة في مدينة غزة وبلدات شمالي القطاع، عددا من النازحين على “العودة العكسية”، والاستمرار في الإقامة في مناطق النزوح القسري في وسط وجنوب القطاع، بعد أن زاروا أماكن سكنهم التي أصبحت أثرا بعد عين، فيما يكابد من قرروا الإقامة على الأنقاض، مشقة الحياة بشكل أصعب مما كانت عليه فترة النزوح السابقة.

لا مقومات حياة

ويشتكي النازحون العائدون إلى مناطق شمال قطاع غزة، من عدم توفر أي مقومات للحياة في مناطقهم التي عادوا إليها، فسكان الأحياء الحدودية الشرقية لمدينة غزة، والأحياء التي طالها التوغل البري في المدينة، وكذلك مخيم جباليا وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون، يعانون الويلات ويكابدون كثيرا للحصول على الماء، الذي يعد عصب الحياة للنازحين، فيما تفتقر مناطقهم التي عادوا إليها لكل أساليب التواصل التي كانت تتوفر في مناطق النزوح بالحد الأدنى، خلال أشهر الحرب الماضية، فلا أماكن للطاقة البديلة، لشحن هواتفهم النقالة، أو لشحن بطاريات تخزين الطاقة بغرض الإنارة ليلا، ولا حتى هناك شبكات إنترنت.

يعم في مناطق شمال غزة الدمار الكبير والخطير الذي خلفته قوات الاحتلال، خلال العمليات العسكرية البرية الأخيرة، والتي استمرت لنحو ثلاثة أشهر متتالية

ويعم في تلك المناطق الدمار الكبير والخطير الذي خلفته قوات الاحتلال، خلال العمليات العسكرية البرية الأخيرة، والتي استمرت لنحو ثلاثة أشهر متتالية، تعمدت خلالها إحداث تدمير ممنهج في الأبنية والمرافق الطبية والبنى التحتية.

ولم تتعرف الغالبية العظمى من نازحي المناطق المدمرة على مكان سكنهم، فالمنازل هناك تهاوت على بعضها البعض، وحتى الشوارع الفرعية والرئيسية التي كانت تؤدي إلى أماكن سكنهم، أغلقتها كميات الردم الكبيرة التي انهارت بسبب تساقط البنايات.

ويقول محمد نعيم، الذي عاد وأسرته إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد نزوح لازمه منذ الأسبوع الأول للحرب، إنه لم يجد شيئا في البلدة كما تركه في آخر مرة كانت أقدامه لا تزال على أرضها، ويضيف لـ “القدس العربي”: “قررت أسرتي (والده ووالدته وأشقاؤهم وعائلاتهم) العودة وقطع الرحلة مشيا على الأقدام”، توقف قليلا عن الحديث عندما سئل عن المشهد الأول بعد الوصول ثم قال “لم يبق شيء كما ترك”، وقد تحدث عن الدمار الذي طال المباني ومنها منزل عائلته الكبير متعدد الطبقات، وحقول البلدة الزراعية وشبكات المياه وكل مقومات الحياة، ويشير إلى أنه يكابد وأسرته كثيرا في الحصول على أساسيات العيش خاصة المياه.

وتحدث عن صدمته من حجم الدمار الكبير الذي شاهد فيه منطقة بيت حانون، ويوضح أن الصور التي كانت توثق الدمار الكبير خلال نزوحهم، لم تكن تعبر عن الحجم الحقيقي الذي شاهده بأم عينيه عندما عاد للبلدة.

انقطاع المياه

ودفع ذلك عوائل أخرى للعودة للإقامة في منازل النزوح الواقعة في وسط وجنوب القطاع، ويقول أحمد كميل الذي ذهب لتفقد منزله الواقع على أطراف “محور نتساريم”، من الجهة الجنوبية، وقد وجده مدمرا بالكامل، هو والمنطقة المحيطة به، إنه اضطر للبقاء وأسرته في خيمة النزوح في منطقة “مواصي” خان يونس، والتي تقع غرب المدينة.

ويشير خلال حديثه لـ”القدس العربي” إلى أنه ذهب وأفرادا من العائلة (أشقاء وأبناء العمومة) لتفقد المكان إن كان يصلح للعيش أم لا، تاركين خلفهم النساء والأطفال وكبار السن، واتخذوا قرارا بالعودة إلى الجنوب، والبقاء في الخيام حتى تتوفر أهم مقومات الحياة هناك، وهي المياه، ويضيف “ما دام السكن قرب البيت أو في النزوح في الخيام، قررت أرجع على الجنوب، حيث تتوفر المياه بالحد الأدنى”، لافتا إلى أنها تصل منطقة النزوح مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع وتستمر لعدة ساعات، فيما تنقطع تماما عن منطقة سكنه.

رصدت عمليات عودة عكسية للنازحين، كان غاليتها لرجال ذهبوا إلى مناطق الشمال لتفقد مكان العيش هناك، قبل جلب باقي أفراد أسرهم

وخلال اليومين الماضيين، ومع استمرار عودة أعداد كبيرة من النازحين، قدرت بأكثر من نصف مليون نازح، عادوا إلى مدينة غزة وبلدات الشمال، رصدت عمليات عودة عكسية للنازحين، كان غاليتها لرجال ذهبوا إلى مناطق الشمال لتفقد مكان العيش هناك، قبل جلب باقي أفراد أسرهم.

وقال أبو محمد وهو أحد من عادوا لوسط القطاع، بعد أن غاب عن أسرته ليومين متتاليين، سلك فيها طريق العودة لمخيم جباليا، ووصل إلى منطقة سكنه هناك، إنه لم يجد أي شيء يساهم في المعيشة هناك، ويقول لـ”القدس العربي” إن منطقته مدمرة، ولا يستطيع بسبب الركام والدمار الكبير، وضع خيمته على أنقاض المنزل، فالمكان هناك كما يقول عبارة عن أكوام كبيرة من الخرسانة.

وقرر هذا الرجل البقاء في خيمة النزوح برفقة أسرته، التي أرهقتها مشقة الحياة، وتقيم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد عبر عن خشيته من أن يطول أمد النزوح لسنوات طويلة، ويؤكد أن أسرته كباقي الأسر لم تعد قادرة على تحمل أكثر لمشقة الحياة.

ويركز جميع العائدين ليس على إيجاد المنزل بشكل يصلح للسكن، بقدر ما يتفحصون إن كانت منطقة سكنهم تتوفر فيها امدادات مياه لو بالحد الأدنى، أو وجود أماكن لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وكذلك شبكات انترنت، للبقاء على تواصل مع العالم ومعرفة مستجدات الأخبار.

وفي حي الشجاعية وتحديدا في وسط الحي، حيث طاله دمار كبير وخطير، خلال عمليات جيش الاحتلال البرية، وعمليات القصف الجوي العنيف، قال نازحون عادوا إلى هناك، إنهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة، قضوا أوقاتا صعبة، احتاجوا فيها للذهاب إلى مناطق في قلب المدينة، لشحن هواتفهم والسير إلى مناطق بعيدة أيضا، لملء جالونات المياه، في عملية شاقة أكثر من تلك التي كانوا يعانون منها في مناطق النزوح.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 90 في المائة من جميع الوحدات السكنية في غزة، قد دمرت أو تضررت.

أوضاع صعبة

ولم تستطع السلطات البلدية في المناطق التي عاد إليها النازحون تلبية المطالب الأساسية، بسبب قلة الإمكانيات وتدمير الكثير من آليات العمل، وعدم حصولها أيضا على كميات من الوقود اللازم لتشغيل آلياتها، إلى جانب تدمير الاحتلال الكثير من خطوط وآبار المياه.

أعلنت بلدية مدينة غزة، كبرى بلديات القطاع، أنها تعيش أزمةِ مياه خانقة، قالت إنها تُهدد حياة مئات الآلاف من السكان

وأعلنت بلدية مدينة غزة، كبرى بلديات القطاع، أنها تعيش أزمةِ مياه خانقة، قالت إنها تُهدد حياة مئات الآلاف من السكان، حيث لا تزال 60% من مناطق المدينة بدون مياه منذ أسابيع، وتقول إنه رغم الجهود المبذولة التي تقومُ بها، إلا أن نقصاً حاداً في المواسير والمعدات اللّازمة لإصلاح شبكات المياه يُعيق جهود الصيانة ويضاعف معاناة المواطنين.

وقالت إنه مع دخول الهدنة حيز التنفيذ، باشرت بعمل زيارة ميدانيّة لرصد الاحتياجات المطلوبة وتحديد الصيانة اللّازمة للخطوط والشبكات والآبار، لافتة إلى أن استمرار منع دخول هذه المواد من قِبل الاحتلال الإسرائيلي “يزيد من تفاقم الأزمة، ويحرم السكان من حقهم في الحصول على المياه النظيفة”.

ورغم التهدئة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تنفذ كامل بنود الاتفاق الخلصة بتقديم المساعدات للسكان، ولذلك طالب المكتب الإعلامي بالتسريع في تطبيق “البروتوكول الإنساني”، في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، وضمان إدخال المواد الإغاثية والإيوائية بشكل عاجل ودون قيود.