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الدنمارك تتأهل لدور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية بالتعادل مع صربيا

منذ 27 دقيقة

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ليسكوفاك (صربيا): تأهلت الدنمارك إلى دور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما تعادلت سلبيا مع مضيفتها صربيا اليوم الإثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول.

ورغم هيمنة صربيا على مجريات اللعب، أخفقت في هز الشباك وأنهت المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ستراينيا بافلوفيتش في الثواني الأخيرة.

وأحرزت الدنمارك المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط وبفارق ثماني نقاط خلف إسبانيا، ونقطتين أمام صربيا، بينما تذيلت سويسرا المجموعة بنقطتين، وكان هبوطها للمستوى الثاني قد تأكد بالفعل في وقت سابق.

ورغم البداية الجيدة للدنمارك، التي كانت بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل لضمان المركز الثاني، فرضت صربيا حضورها بقوة وضغطت على دفاع الفريق الزائر خلال الشوط الأول، لكن حارس المرمى كاسبر شمايكل والدفاع أبعدوا الخطورة عن الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصلت صربيا الضغط الهجومي وأرسل لاعبوها عددا من الكرات العرضية الخطيرة، لكن الإجهاد بدا عليهم مع مرور الوقت في المباراة، وهو ما سمح للدنمارك بتقديم محاولات عبر الهجمات المرتدة.

وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصة ثمينة لصربيا في الدقيقة 80 عندما سدد كرة عالية دون تركيز، وهو ما أثار خيبة أمل الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة.

ومع تزايد التوتر، حصل بافلوفيتش على بطاقة صفراء في الدقيقة 90 ثم طُرد عندما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إذ فشلت صربيا في تسجيل الهدف الذي كانت تحتاجه للتأهل على حساب الدنمارك.

(رويترز)

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