الدنمارك تخطف صدارة المجموعة الثامنة بفوز متأخر على فنلندا بتصفيات (يورو 2024)

هلسنكي: خطف منتخب الدنمارك صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتغلب منتخب الدنمارك 1 / صفر على مضيفه منتخب فنلندا، اليوم الأحد، في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب كازاخستان على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد منتخب الدنمارك، الذي حقق فوزه الرابع في المجموعة، مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة، إلى 13 نقطة، في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخبي فنلندا وكازاخستان، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، يتواجد منتخب سلوفينيا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، قبل مباراته مع منتخب سان مارينو، متذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، بينما يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد 3 نقاط، عقب خسارته الخامسة على التوالي.

وارتدى بيير إيميل هويبرغ ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت في العاصمة الفنلندية هلسنكي، عقب تسجيله هدف منتخب الدنمارك الوحيد في الدقيقة 86 .

من جانبه، حافظ منتخب كازاخستان على آماله في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وحقق منتخب كازاخستان فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، في وقت سابق اليوم.

ويدين منتخب كازاخستان بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه مكسيم سامورودوف، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، ليقود الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية، بخسارته بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه منتخب فنلندا.

(د ب أ)