سياسة | دولي

الدنمارك تدين الاعتداء على القرآن- (تغريدة)

منذ 8 دقائق

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كوبنهاغن: أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية إدانتها حرق نسخ من القرآن الكريم أمام مقر السفارتين العراقية والإيرانية في كوبنهاغن.
وحسب تغريدة نشرتها الوزارة، الاثنين، قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الدنمارك تدين إحراق المصاحف الشريفة.
وأضاف الوزير: “هذه التصرفات الاستفزازية والمخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية”.
ودعا الجميع إلى تخفيف التوتر، مردفا بالقول: “لا ينبغي أبدا أن يكون العنف هو الحل”.
وفي قت سابق الاثنين، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها “Danske Patrioter” (الوطنيين الدنماركيين)، على حرق نسخ من القرآن أمام السفارتين الإيرانية ثم العراقية في كوبنهاغن.
وكانت المجموعة أحرقت نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، وقبلها بمدة أساءت للإسلام باعتدائها على نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في العاصمة الدنماركية.
يذكر أن الدنمارك أعلنت إدانتها أيضا حادثة حرق المصحف التي وقعت في 22 يوليو.

(الأناضول)

 

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