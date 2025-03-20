الدنمارك تهزم البرتغال 1- صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية

كوبنهاغن: سجل مهاجم الدنمارك راسموس هويلوند هدف الفوز لفريقه في الانتصار 1- صفر على البرتغال في مباراة الذهاب بدور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب باركن اليوم الخميس.

وصنع أصحاب الأرض العديد من الفرص، وأهدر صانع الألعاب كريستيان إريكسن ركلة جزاء في الشوط الأول لكن حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا تصدى لها، وتألق في عدة مناسبات خلال اللقاء.

كما سدد إريكسن كرة كانت في طريقها إلى المرمى لكن ديوغو دالوت أبعدها.

ولكن كوستا لم يكن بوسعه أن يفعل الكثير بشأن هدف الدنمارك، حيث مرر إريكسن الكرة إلى أندريس سكوف أولسن على يمين منطقة الجزاء والذي راوغ ومرر إلى هويلوند الذي حولها بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك في الدقيقة 78.

وتراجعت الدنمرك بعد التسجيل وتركت المجال للبرتغال لكي تهاجم، لكن الفريق المضيف نجح في إبقاء البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو تحت السيطرة ليخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في لشبونة وهو يتقدم بهدف.

(رويترز)