الدنمارك تهزم صربيا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

كوبنهاغن: حقق منتخب الدنمارك فوزه الثاني على التوالي ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على نظيره الصربي 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للمستوى الأول.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة، فيما تقام مباراة أخرى في وقت لاحق من اليوم الأحد بين إسبانيا وسويسرا بنفس المجموعة.

وفاز المنتخب الدنماركي في مستهل مشواره على سويسرا بهدفين دون رد، فيما خيم التعادل السلبي في الجولة الأولى أيضا على مباراة صربيا وإسبانيا.

وتقدم المنتخب الدنماركي عن طريق ألبرت جرونبيك في الدقيقة 36، وأضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 61.

(د ب أ)