الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر للمال الإسلامي

■ الدوحة – د ب أ: تستضيف الدوحة في 27 من شباط /فبراير الجاري المؤتمر العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي – اندماج المبادئ والتكنولوجيا»، والذي ينظمه «بيت المشورة للاستشارات المالية» بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة القطرية .

وقال «بيت المشورة» في بيان صحافي أمس الأحد ، إن المؤتمر سينعقد بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا .

وأوضح خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «بيت المشورة للاستشارات المالية»، أن المؤتمر سوف يبحث في ثلاثة محاور تتناول الحَوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، وإمكانية الاعتماد على هذه التقنيات في مجال الفتوى والتدقيق الشرعي وصناعة العقود المالية وترتيب الالتزامات التعاقدية، وحل الإشكالات المؤسسية وتطوير آليات حفظ وتوثيق الأوقاف.

وأشار السليطي إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي والمصرفي، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يتراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي، ما يفتح المجال لقطاع التمويل الإسلامي لتعزيز مكانته وتجنب المخاطر وتحقيق أعلى معدل للكفاءة التمويلية المستندة على القيم والمبادئ الشرعية.