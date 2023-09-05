الدوحة تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان

الدوحة: أعلنت الخارجية القطرية، مساء الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان للدوحة.

جاء ذلك بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، وفقاً لوسائل إعلام قطرية.

وقال الأنصاري إن البرهان “يجري جولة إلى العديد من الدول وقطر هي إحدى محطاته”، دون أن يحدد موعدها، غير أن تقارير إعلامية غير رسمية تتحدث عن أنها ستجرى الأربعاء.

ونفى المتحدث باسم الخارجية القطرية علمه بوجود “طلب وساطة وُجّه أو سيوجه إلى قطر” لكنه جدد موقف قطر الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان“، وفق المصدر ذاته.

وفي حال زار البرهان الدوحة، الأربعاء، ستكون قطر هي الدولة الثالثة في الجولات الخارجية للبرهان خلال نحو أسبوع، بدأها بمصر ثم بجنوب السودان.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)