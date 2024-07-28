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الدوحة.. سفير جديد للبحرين في قطر يقدم أوراق اعتماده

منذ ساعة واحدة

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الدوحة: قدم سفير البحرين لدى الدوحة، محمد بن علي الغتم، الأحد، أوراق اعتماده إلى الخارجية القطرية.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بعد نحو شهر من تعيين سفيرين للبلدين، في أول خطوة دبلوماسية رفيعة بعد إعادة العلاقات قبل نحو عام.
ووفق المصدر ذاته، “استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، بمقر وزارة الخارجية الأحد، محمد بن علي الغتم، والذي سلم نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة مفوض للبحرين المعين لدى قطر”.
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري عن “اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البحرين وقطر، وما تشهده من تطور ونماء مستمر في مختلف المجالات، متمنيًا لسفير البحرين “دوام التوفيق والسداد في مهام عمله”.
من جانبه، أكد السفير البحريني الجديد، “حرص المنامة على الارتقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين نحو آفاق أرحب”، متمنيًا لقطر “دوام التقدم والازدهار”.
وفي أبريل/ نيسان 2023، قررت قطر والبحرين إعادة علاقاتهما الدبلوماسية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات آنذاك، غير أن العلاقات بين الدوحة والمنامة لم تكن بأفضل حالاتها وشابها حديث بحريني رسمي متكرر عن وجود “قضايا عالقة”، وفق مراقبين، قبل أن تحل.
وفي يونيو/ حزيران 2024، أعلنت البحرين وقطر، تعيين سفيرين جديدين بالبلدين، هما السفير البحريني محمد الغتم ونظيره القطري، سلطان الخاطر في أول خطوة دبلوماسية رفيعة بعد إعادة العلاقات.

(الأناضول)

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