الدوحة.. قطر وإيران تبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة

الدوحة: بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبل وزير الخارجية القطري نظيره الإيراني الذي يزور الدوحة وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة، أنه جرى خلال اللقاء “استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة”. دون مزيد من التفاصيل.

وتلعب قطر دورا محوريا في محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة بعد نجاحها في التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة استمرت 7 أيام انتهت 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تم خلالها تبادل لعدد من الأسرى لدى الجانبين.

ومساء الثلاثاء، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، بأن عبد اللهيان وصل إلى الدوحة، مساء الثلاثاء، في زيارة (غير معلنة المدة) تركز على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة أسرت خلاله نحو 240 إسرائيليا.

(وكالات)