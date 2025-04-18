الدوحة: لقاء الشرع والسوداني برعاية أمير قطر جرى في أجواء إيجابية

بغداد ـ «القدس العربي»: قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أمس الجمعة، إن اللقاء الذي عقد في الدوحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، تم برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انطلاقا من حرص دولة قطر على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

كما عبر عن شكر دولة قطر وتقديرها للجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق على تجاوبهما البناء مع هذه المبادرة، وتفاعلهما الإيجابي الذي أسهم في عقد هذا اللقاء الأخوي، معربا عن أمل دولة قطر في أن يثمر عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما يعود بالنفع على شعبيهما والمنطقة بأسرها.

وفي العراق، عبّر سياسيون عن ترحيبهم باللقاء، معتبرين أنه فرصة لتعزيز العمل العربي، وفرصة لمدّ جسور الثقة بين البلدين وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة.

خطوة مهمة

زعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر، اعتبر في بيان صحافي أن «اللقاء يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون العربي وتكريس منطق الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وإعادة بناء جسور الثقة والتكامل بين شعوبنا بما يخدم أمن واستقرار منطقتنا».

كما ثمّن «الدور الذي تلعبه قطر في دعم التقارب العربي» داعياً في الوقت عينه إلى «مزيد من المبادرات التي تعزز من حضور العراق وسوريا في محيطهما العربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم بعيداً عن الاصطفافات التي أثقلت كاهل شعوبنا لسنوات».

وأيضا قالت رئيسة حركة «إرادة» حنان الفتلاوي، إن «من مصلحة العراق أن يبادر ومن ينتقد خطوات الحكومة عليه أن يقدم البدائل».

وذكرت في «تدوينة» لها أمس تعليقاً على لقاء السوداني والشرع، أن «الأحداث تتسارع في المنطقة بشكل ينذر بالخطر، ومن مصلحة العراق أن يبادر وأن يكون لاعباً أساسياً لا أن يبقى متفرجاً».

ورأت أن «من ينتقد خطوات الحكومة ويعمل على شيطنتها عليه أن يقدم البدائل، لأن التنظير سهل، لكن المبادرة تحتاج إلى شجاعة وبعد نظر».

كما أكد القيادي في الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، الوزير السابق، هوشيار زيباري، أمس، وجود ما وصفها بـ «دعوات نشاز» من نواب مغمورين بدوافع طائفية لإحراج الحكومة أمام العرب.

وذكر في «تدوينة» له أمس، أن «العراق مقبل على استضافة القمة العربية في بغداد (في 17 أيار/ مايو المقبل) بعد جهود حثيثة من الحكومة لتأكيد انتمائه إلى الحضن العربي وعالمه العربي».

دارت في تفاهم وتقارب بين الجانبين وأكدت الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك

ووفق السياسي الكردي البارز فإن «هناك أصواتا ودعوات نشاز من قبل بعض النواب المغمورين وبدوافع طائفية لفتح النار على سوريا ولبنان والكويت وقطر ودول خليجية شقيقة، لإحراج الحكومة امام العرب».

وفي ساعة متأخرة من مساء أول أمس، كشف مصدر مسؤول مقرب من الحكومة العراقية، عن زيارة سريعة أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولة قطر، التقى خلالها بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع.

ونقلت الوكالة الحكومية عن المصدر قوله إن «اللقاء الثلاثي جاء بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا، حيث أكد رئيس الوزراء على أن العراق يراقب عن كثب التطورات الحاصلة في هذا البلد الجار، والوجود العسكري للكيان الغاصب على أرضه».

وحسب المصدر، جدد السوداني «إيضاح موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي إلى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وبيوت الله وأماكن العبادة لكل المجموعات السكانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحت1رام حقوق الإنسان خصوصًا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك».

وكشف المصدر أن السوداني أشار، خلال اللقاء، إلى أن «العراق يؤكد على أهمية أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي».

كما بين السوداني، وفقا للمصدر، أن «التقدم في هذه الملفات وبشكل ملموس يمكن أن يساعد في بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وكانت الرئاسة السورية قد تحدثت مساء الخميس عن تفاصيل اللقاء

وقالت في بيان إنه «بوساطة كريمة من دولة قطر الشقيقة، عقد في العاصمة القطرية الدوحة لقاء رسمي بين الرئيس أحمد الشرع، ودولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور ورعاية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر».

وتناول اللقاء حسب البيان «العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيق، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين».

وشدد الشرع والسوداني على ضرورة «احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كل أشكال التدخل الخارجي» مؤكدين أن «أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل».

كما تطرق اللقاء إلى «ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة».

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان «آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الاستراتيجية للبلدين».

شكر أمير قطر

وعبّر الشرع عن «شكره وامتنانه لدولة قطر الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهوده في تسهيل عقد هذا اللقاء الأخوي، الذي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الحوار العربي وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية».

وأكدت الرئاسة السورية أن «هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة».