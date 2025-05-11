الدوحة.. مباحثات قطرية فلسطينية تتناول التطورات في غزة

الدوحة: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الأحد، مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي زيارة نائب رئيس دولة فلسطين إلى قطر ضمن أول جولة إقليمية يقوم بها منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان الماضي، شملت السعودية ومصر.

وذكر بيان لخارجية قطر أن “وزير الخارجية استقبل الأحد نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة في إطار زيارة الأخير للبلاد”.

وخلال اللقاء، استعراض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسب البيان نفسه.

وجدد وزير خارجية قطر موقف بلاده “الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق” المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، نقل الشيخ تحيات الرئيس محمود عباس لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، و”تقدير دولة فلسطين وشعبها لدور الدوحة الساعي لوقف الحرب والعدوان على شعبنا، وإدخال المساعدات بالتعاون مع الأشقاء في مصر والأطراف العربية والدولية المعنية”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وفي معرض إطلاع وزير الخارجية القطري على تطورات الأوضاع في فلسطين، شدد الشيخ على “أهمية الوصول بأسرع وقت ممكن لوقف إطلاق النار بغزة، وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وأكد على الموقف بلاده الرسمي بضرورة “تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، والتوجه لعملية سياسة تستند للشرعية الدولية”.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقمة العربية القادمة المقرر عقدها في بغداد 17 مايو/ أيار الجاري، وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، وفق وفا.

ومن المقرر أن تبدأ زيارة ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء وتستمر حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وتشمل السعودية وقطر والإمارات، فيما تتخطى إسرائيل.

وفي أبريل الماضي، صدّقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تعيين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائبا لرئيس دولة فلسطين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)