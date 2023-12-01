الدوحة.. وقفة تضامنية مع غزة للجمعة الثامنة- (فيديو)

الدوحة: شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة الفلسطيني، رفضا “للعدوان الإسرائيلي” وذلك للجمعة الثامنة.

وأفاد إعلام قطري، بأنه “للجمعة الثامنة على التوالي، نظمت وقفة بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية تضامنا مع فلسطين وغزة”.

وبحسب مقاطع فيديو للوقفة متداولة بمنصة “إكس”، ردد المحتجون هتافات منددة بـ “العدوان الإسرائيلي”، وداعمة للمقاومة الفلسطينية.

(وكالات)