الدوحة وواشنطن تبحثان مستجدات غزة و”وساطة إطلاق الأسرى”

الدوحة: بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الأحد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات قطاع غزة و“وساطة لإطلاق سراح الأسرى”.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية قطر، من بلينكن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وجرى خلال الاتصال “استعراض خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار”.

كما بحث الجانبان “آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى”.

وأكد وزير خارجية قطر، خلال الاتصال، على “ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف”.

وهناك ما يزيد على 239 إسرائيليا أسرتهم “حماس” إثر هجوم نفذته في منطقة “غلاف غزة”، في 7 أكتوبر، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وردا على ذلك تشن إسرائيل منذ 24 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، حيث استشهد 8306 فلسطينيا، بينهم 3457 طفلا، و2136 سيدة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا مصادر عبرية رسمية.

(وكالات)