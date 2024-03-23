“الدود يخرج من جروح المصابين”.. استشهاد 5 من المحاصرين بمستشفى الشفاء بسبب فقدان الماء والطعام- (صور وفيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، استشهاد 5 من الجرحى في مجمع الشفاء الطبي، بسبب غياب الخدمات الصحية والطعام والمياه جراء الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المستشفى منذ 6 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان: “ارتقاء 5 من الجرحى المحاصرين من قبل الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي دون مياه أو طعام أو خدمات صحية”.

وأضافت أن بقية الجرحى في “حالة سيئة جدا وبدأ الدود يخرج من جروحهم”.

محيط مستشفى الشفاء الأن pic.twitter.com/RFWziIhnSp — صاحب السعادة (@16_Gouda) March 23, 2024

وذكرت أن “الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين يناشدون كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم”.

منذ ساعات الفجر وحتى اللحظة يستمر جيش الاحتلال بنسف وحرق المنازل السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي .. عدد من المنازل تم نسفها وحرقها بوجود أصحابها بداخلها .. مجازر مروعة في المنطقة دون تحريك ساكن .. pic.twitter.com/AXjQXg3xv5 — الحـكـيم (@Hakeam_ps) March 23, 2024

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

أعدموه بدم بارد لانه رفض مغادرة مكان عمله في مستشفى الشفاء وأصر على مواصلة علاج الجرحى! الدكتور محمد زاهر النونو يعمل في مستشفى الشفاء بغزة تم إعدامه على يد قوات الجيش الإسرائيلي أمام مرضاه ، متمسكاً بجانبه المهني والإنساني إتجاه عمله حتى الرمق الاخير وحتى أخر. pic.twitter.com/WzGSufv5Fk — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 23, 2024

(الأناضول)