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“الدود يخرج من جروح المصابين”.. استشهاد 5 من المحاصرين بمستشفى الشفاء بسبب فقدان الماء والطعام- (صور وفيديو)

منذ 30 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، استشهاد 5 من الجرحى في مجمع الشفاء الطبي، بسبب غياب الخدمات الصحية والطعام والمياه جراء الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المستشفى منذ 6 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان: “ارتقاء 5 من الجرحى المحاصرين من قبل الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي دون مياه أو طعام أو خدمات صحية”.

وأضافت أن بقية الجرحى في “حالة سيئة جدا وبدأ الدود يخرج من جروحهم”.

وذكرت أن “الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين يناشدون كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

(الأناضول)

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