الدورة المقبلة من مهرجان الإسكندرية السينمائي تحمل اسم إلهام شاهين

الإسكندرية- «القدس العربي»: منذ عدة سنوات استحدثت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، تقليدا جديدا، بإهداء كل دورة إلى أحد الفنانين، حيث تحمل كل دورة اسم أحد فناني مصر الذين أثروا السينما المصرية بأعمالهم. وقد أعلنت إدارة المهرجان برئاسة الناقد السينمائي أمير أباظة، أن الدورة التاسعة والثلاثين للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 الى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستحمل اسم الفنانة إلهام شاهين.

وقال الأمير أباظة إن هذا الاختيار جاء تقديراً للمشوار الفني الكبير للنجمة، التي تم تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي 2013 كما فازت بأكثر من خمس جوائز، أفضل ممثلة من المهرجان، كما كرمتها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما 2021 .

حصلت الهام شاهين على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ» فــــي نهاية السبعينيات، قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة في فترة الثمانينيات والتسعينيات. ولها أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت)، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل (الجنتل، سوق المتعة).

حصلت على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام «يا دنيا يا غرامي»، و«الجنتل» و«خلطة فوزية»، و«يوم للستات» وأنتجت عددا من الأفلام مثل (أيام في الحب، خلطة فوزية، يوم للستات، هز وسط البلد).

وقدمت العديد من المسلسلات، منها: «أخو البنات»، و»قال البحر»، و»حتى لا يختنق الحب»، و«ليالي الحلمية»، و«نصف ربيع الآخــــر»، «البراري والحامول»، و«الحاوي»، و«سامحوني ما كانش قصدي»، و«مسألة مبدأ»، و«قصة الأمس»، وغيرها.

مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكـــــــتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف، مــــــحافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمــــعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة، وتشارك فيه الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.