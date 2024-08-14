الدوري الإسباني: فليك في مهمته الأولى مع برشلونة ومبابي يسعى لظهور مميز مع الريال

مدريد: تنطلق منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم غدا الخميس، وتقام منافسات هذه الجولة على مدار خمسة أيام، وينتظر أن تشهد هذه الجولة مباريات مثيرة أبرزها مباراة بلنسية مع برشلونة التي تقام يوم السبت المقبل، وريال مايوركا مع ريال مدريد يوم الاحد.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني على موقعها الإلكتروني أن أولى مباريات الموسم الجديد ستقام في بلباو غدا الخميس، عندما يستضيف أتلتيك بلباو نظيره خيتافي في افتتاحية مباريات موسم 2024 / 2025.

وستكون كل الأنظار موجهة في هذه المباراة على نيكو وليامز، أحد نجوم المنتخب الإسباني في يورو 2024.

وسوف يسعى اللاعب لوضع اسمه في قائمة مسجلي الأهداف في المباريات الافتتاحية، حيث يأمل بلباو، بقيادة مدربه إرنستو فالفيدري، في احتلال مركز أفضل من المركز الخامس الذي احتله في الموسم الماضي.

وتشهد الليلة الافتتاحية للدوري مباراة أخرى بين ريال بيتيس وجيرونا، وهي مواجهة بين فريقين أنهيا الموسم الماضي في المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية. وكانت هناك تغييرات بسيطة في صفوف فريق جيرونا في فترة الانتقالات، لذلك سيكون من الرائع أن نرى ما إذا كان الفريق سيتمكن من تقديم نفس العروض التي قدمها في الموسم الماضي أم لا.

وتنتقل الإثارة بعد غد الجمعة إلى مدينة فيجو، حيث يلتقي سلتا فيجو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس. وقد تشهد هذه المباراة عودة ظهور بورخا إيجليسيس، حيث عاد لسلتا فيجو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي بعدها مباراة مثيرة أخرى حينما يستضيف لاس بالماس فريق أشبيلية، وبفضل ظروف جدول المباريات، فإن جارسيا بيمينتا، مدرب أشبيلية الجديد، سيخوض أول مباراة رسمية له مع الفريق في الملعب الذي قضى به آخر ثلاثة أعوام. كما يقود المدرب لويس كاريون، فريق لاس بالماس للمرة الأولى.

ويشهد ملعب آل سادار، يوم السبت، الظهور الأول فيسنتي مورينو مع أوساسونا، حينما يستضيف فريق ليجانيس، الذي صعد للدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2020.

بعد تلك المباراة، ستقام مباراة منتظرة في هذه الجولة على ملعب ميستايا، حيث سيلتقي بلنسية مع ضيفه برشلونة، وهي أحد المباريات الكبرى في الدوري الإسباني.

ووضع المباراة في الجولة الأولى هو أمر فريد من نوعه، وسيحرص عشاق كرة القدم في العالم على متابعها لمشاهدة أداء برشلونة تحت قيادة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك.

تقام مباراتان أخريان يوم الأحد المقبل، الأولى تجمع بين ريال سوسيداد ورايو فايكانو. على الرغم من أن الموسم الماضي كان متذبذبا لفريق فايكانو، إلا أنهم تعادلوا في مباراتيهما مع سوسيداد ويسعون لتحقيق نقطة أو أكثر مع بداية الموسم.

وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بسوسيداد، فإنهم يعلمون أنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم على أرضهم هذا الموسم بعد الفوز في ثماني مباريات فقط بالدوري في ملعب ريال أرينا الموسم الماضي.

أما المباراة الثانية التي ستقام يوم الأحد أيضا، فهي واحدة من المباريات المنتظرة، حيث يلتقي ريال مايوركا مع ريال مدريد.

وينتظر عشاق كرة القدم هذه المباراة من أجل رؤية الفرنسي كيليان مبابي بقميص الريال للمرة الأولى بالدوري الإسباني، بعدما انضم اللاعب الفرنسي للفريق، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وتختتم مباريات الجولة الأولى بإقامة مباراتين يوم الاثنين، إحداها تجمع بين فريقين صعدا مؤخرا من دوري الدرجة الثانية. حيث يلتقي ريال بلد الوليد، الذي احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، مع إسبانيول، الذي صعد من خلال مباريات الملحق.

وتختتم مباريات هذه الجولة بمباراة مثيرة أخرى عندما يلتقي فياريال مع أتلتيكو مدريد.

ورغم أن أتلتيكو حقق الفوز عندما زار ملعب لاسيراميكا في الموسم الماضي، فإن التاريخ يؤكد أن هذا الملعب استعصى كثيرا على أتلتيكو، خاصة وأن الفريق لم يحقق سوى أربع انتصارات فقط خلال فترة تولي دييجو سيميوني تدريب الفريق.

ويعلم المدرب الأرجنتيني أن بدء الدوري بحصد ثلاث نقاط من شأنه أن يكون مفتاح المنافسة على اللقب، خاصة وأن الفريق يهدف للتواجد في دائرة المنافسة هذا الموسم.

(د ب أ)