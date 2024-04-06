الدوري الإنكليزي: أرسنال ومانشيستر سيتي يواصلان الضغط على ليفربول

لندن: واصل أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب الضغط على ليفربول عندما عادا بفوزين ثمينين خارج قواعدهما على حساب برايتون 3-0 وكريستال بالاس 4-2 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وانتزع أرسنال الصدارة مؤقتا برصيد 71 نقطة من ليفربول بفارق نقطة واحدة، فيما تساوى سيتي نقاطا مع “الريدز” الذي يخوض مواجهة صعبة على أرض غريمه مانشستر يونايتد الاحد.

وكرَّر أرسنال وسيتي سيناريو الأسبوع الماضي عندما لعبا قبل ليفربول ووضعاه تحت الضغط بفوزيهما على لوتون تاون (2-0) وأستون فيلا (4-1) قبل أن ينجح رجال المدرب الالماني يورغن كلوب في استعادة الريادة بالفوز على شيفيلد يونايتد (3-1).

على ملعب “أميكس ستاديوم” في برايتون، واصل أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، سعيه نحو لقبه الاول منذ عام 2004 بفوزه المستحق على مضيفه برايتون 3-0، مؤكدا استعداده الجيد لاستضافة بايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان برايتون صاحب الافضلية في بداية المباراة لكن لدقائق قليلة فقط قبل أن يبسط رجال المدرب الاسباني ميكل أرتيتا هيمنتهم.

وتوغل بوكايو ساكا العائد من الاصابة داخل المنطقة بعد مجهود فردي وسدد بجوار القائم الايمن البعيد (11)، وتصدى حارس المرمى الهولندي بارت فيربروغن ببراعة لتسديدة البرازيلي غابريال جيزوس من حافة المنطقة (13).

وحصل أرسنال على ركلة جزاء اثر عرقلة جيزوس داخل المنطقة من قبل المدافع الغاني طارق لامبتي فانبرى لها ساكا على يمين الحارس فيربروغن (33) رافعاً رصيده الى 14 هدفاً هذا الموسم.

وأنقذ حارس المرمى الاسباني للنادي اللندني دافيد رايا مرماه من هدف التعادل بابعاده تسديدة خادعة للمهاجم الباراغوياني خوليو انسيسو الى ركنية (43).

وتابع المدفعجية أفضليتهم في الشوط الثاني وكاد جيزوس يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للالماني كاي هافيرتس لكن الكرة مرت بجوار القائم الايمن (48).

وسدد القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس الى ركنية (54).

ونجح ارسنال في تعزيز تقدمه عندما قطع الايطالي جورجينيو كرة من أنسيسو ومررها الى ديكلان رايس ومنه الى أوديغارد الذي هيأها لجورجينيو المتوغل من الجهة اليمنى فهيأها الى هافيرتس الذي تابعها داخل المرمى (61).

ووجه البلجيكي لياندرو تروسار، بديل جيزوس، الضربة القاضية لبرايتون عندما تلقى كرة خلف الدفاع من هافيرتس من منتصف ملعب فريقه فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (86).

– ثنائية وتمريرة حاسمة لدي بروين –

وفي الثانية، عوّض مانشستر سيتي حامل اللقب تأخره بهدف وهزم مضيفه كريستال بالاس 4-2 بفضل ثنائية قائده البلجيكي كيفن دي بروين.

وبعد تأخره بهدف مباغت عبر الفرنسي جان-فيليب ماتيتا (3)، ردّ رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا بقوة بأربعة اهداف، منها ثنائية لدي بروين (13 و70) رافعا مجموع اهدافه مع سيتي الى 100، والشاب ريكو لويس (47) والنروجي إرلينغ هالاند (66). وفي نهاية المباراة، قلّص الفرنسي الآخر اودسون إدوار النتيجة لبالاس (86).

ورفع “سيتيزنس” الذي يستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رصيده الى 70 نقطة بالتساوي مع ليفربول.

وواصل بطل إنكلترا خمس مرات في آخر ستة مواسم انتفاضته بعد تعادليه مع ليفربول وأرسنال، وحقّق فوزه الثاني تواليًا.

وأشاد غوارديولا بدي بروين قائلا “اليوم فاز كيفن بالمباراة بفضل هجماته وأهدافه وتمريراته الحاسمة وموهبته”، مضيفا “اليوم فزنا بفضله”.

من جهته، قال دي بروين “هذا الموسم غير عادي بالنسبة لي. غيابي لمدة خمسة أشهر (بسبب الإصابة)، أشعر أحيانًا أنني بحالة جيدة، وأحيانًا أحتاج لبعض الوقت من أجل جسدي”.

ولم تكن بداية المباراة على ملعب سيلهرست بارك الافضل لسيتي، بحيث واصل معاناته الدفاعية إذ لم يخرج بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات، وتلقى هدفا مفاجئا بعد مرور ثلاث دقائق فقط من عمر اللقاء عبر ماتيتا اثر هجمة مرتدة انهاها بتسديدة قوية ارتدت من القائم الى الشباك (3).

ولم يتأخر ردّ الضيوف كثيرًا، ونجح دي بروين في اظهار معدنه من خلال مجهود فردي اثمر هدفا رائعا بعد ان وصلت اليه الكرة على مشارف المنطقة سسددها مقوّسة في الزاوية اليمنى البعيدة (13).

وهيمن سيتي على مجريات اللقاء من بعدها وكاد هالاند يمنحه التقدم اثر تمريرة بينية من دي بروين، لكنّ حارس كريستال بالاس دين هندرسون تصدى لها (19).

وحصل بالاس على فرصة ذهبية لاستعادة التقدم لكن تسديدة مهاجمه الغاني جوردان ايو أصابت القائم (38).

ودكّ سيتي شباك مضيفه بثلاثة اهداف في الشوط الثاني، اولها عبر الشاب اليافع لويس اثر تمريرة عرضية من جاك غريليش (47)، والثاني عبر هالاند اثر تمريرة حاسمة من دي بروين (66) معززا صدارته للائحة الهدافين برصيد 19 هدفا، ودي بروين بهدفه الشخصي الثاني بعد لحظات، من تسديدة صاروخية رائعة بقدمه اليسرى (70).

وقلّص ادوار النتيجة بعد تمريرة من البديل الغاني جيفري شلوب (86).

– أستون فيلا يفلت من الخسارة –

وأفلت أستون فيلا من الخسارة أمام ضيفه برنتفورد وخرج متعادلا 3-3.

وتقدم أستون فيلا بهدفين لأولي واتكينز (39) ومورغان روجرز (46)، لكن برنتفورد رد بثلاثية تناوب على تسجيلها الدنماركي زانكا (59) والكاميروني براين مبويمو (61) والكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (68)، قبل أن ينقذ واتكينز أصحاب الأرض من الخسارة بإدراكه التعادل (81).

ورفع واتكينز رصيده الى 17 هدفاً هذا الموسم منفردا بالمركز الثاني على لائحة الهدافين.

وعزز أستون فيلا موقعه في المركز الرابع برصيد 60 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى الخامس في حال فوز توتنهام (57 مع أفضلية فارق الاهداف) على ضيفه نوتنغهام فوريست الأحد.

وتنفس إيفرتون الصعداء بفوز صعب على بيرنلي بهدف وحيد سجله دومينيك كالفيرت-ليوين (45+2).

واكمل بيرنلي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الايرلندي دارا أوشي في الدقيقة 67.

وهو الفوز الاول لإيفرتون في مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على بيرنلي 2-0 في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده الى 29 نقطة علما أن الرابطة حسمت ست نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد المالية.

وصعد إيفرتون الى المركز الخامس عشر بفارق الاهداف أمام برنتفورد.

وحذا حذوه لوتون تاون بتغلبه على بورنموث بهدفين لجوردان كلارك (73) وكارلتون موريس (90) مقابل هدف لماركوس تافيرنيير (52) محققا فوزه الاول في مبارياته الـ11 الاخيرة.

وعزز نيوكاسل موقعه في المركز الثامن برصيد 47 نقطة بفوزه الثمين على مضيفه فولهام بهدف وحيد سجله البرازيلي برونو غيمارايش (81).

وشدد وست هام الخناق على مانشستر يونايتد السادس بعدما تساوى معه نقاطا (48 لكل منهما) بفوزه الثمين على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين للبرازيلي لوكاس باكيتا (73 من ركلة جزاء) وجيمس وورد-براوس (85) مقابل هدف للإسباني بابلو سارابيا (33 من ركلة جزاء).

(أ ف ب)