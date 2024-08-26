 الدوري الإنكليزي الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية

إسطنبول: تصدر الدوري الإنكليزي “البريميرليغ” قائمة الدوريات الأوروبية الأكثر إنفاقا في موسم الانتقالات الصيفية الذي سيغلق أبوابه الجمعة، رغم تراجع قيمة الإنفاق مقارنة بالموسم الماضي.

ووفقا لتقرير نشره موقع شبكة “بي بي سي” البريطاني، الاثنين، حافظت أندية “البريميرليغ” على الفارق الكبير الذي يفصلها كل موسم عن الدوريات الأربعة الكبرى الأخرى وهي الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وقبل أيام على غلق سوق انتقالات اللاعبين الصيفية، أنفقت أندية الدوري الإنكليزي ما قيمته 2 مليار دولار هذا الصيف، مقابل 3 مليار دولار الصيف ماضي، مما يعني أن التراجع وصل إلى مليار دولار.

ورغم تراجع الإنفاق في الدوري الإنكليزي، إلا أن أنديتها تتفوق بفارق هائل عن نظيرتها في بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث وصل حجم الإنفاق في إيطاليا إلى 814 مليون دولار، وفي فرنسا 698 مليون دولار، وفي ألمانيا إلى 610 مليون دولار، وفي إسبانيا 574 مليون دولار.

تشيلسي يتصدر قائمة الأندية

تصدر تشيلسي القائمة فيما يخص حجم الإنفاق بـ269 مليون دولار، وكان بيدرو نيتو (71.2 مليون دولار)، وجواو فيليكس (59.4 مليون دولار)، وكيرنان ديوسبري هول (40 مليون دولار) أغلى صفقات للنادي اللندني.

في المركز الثاني جاء أستون فيلا، إذ كلفته صفقاته الصيفية 197 مليون دولار، وكان الجزء الأكبر من ذلك على أمادو أونانا (66 مليون دولار) من إيفرتون، وإيان ماتسن من تشيلسي (46 مليون دولار).

وحل برايتون ثالثا بـ190، وذلك قبل وصول مات أوريلي من سيلتيك وفيردي كاديوغلو من فنربهتشة، واللذين من المتوقع أن يكلفا النادي مبلغا إجماليا قدره 79 مليون دولار، ثم مانشستر يونايتد بـ185مليون دولار.

ويتصدر ساوثهامبتون الأندية الإنكليزية فيما يخص عدد الصفقات بضمه 13 لاعبا، فيما لم يضم ليفربول أي لاعب بعد.

ويحتفظ دومينيك سولانكي المنتقل من بورنموث إلى توتنهام بلقب أغلى لاعب في البريميرليغ هذا الصيف، إذ بلغت قيمة انتقاله 86 مليون دولار.

لكن اللافت للنظر أن عدد صفقات الإعارة في الدوري الإنكليزي الممتاز انخفض إلى خمس صفقات فقط مقارنة بـ26 في الصيف الماضي.

ألفاريز الصفقة الأغلى

تفوق تشيلسي لم يتوقف عند إنكلترا بل هو الأكثر إنفاقا في أوروبا كاملة، يليه أتلتيكو مدريد بـ206 مليون دولار منها 107 ملايين دولار قيمة صفقة الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي والذي يعد الصفقة الأغلى في أوروبا حتى الآن.

باريس سان جيرمان الفرنسي لم ينفق هذا الصيف سوى 198 مليون دولار وهو ما يمثل تراجعا في الإنفاق مقارنة بالسنوات الماضية، فيما أنفق أولمبيك ليون 138 مليون دولار، وهو الرقم الأكبر له في السنوات الثلاثة الأخيرة.

الأندية الألمانية الأكثر إبراما للصفقات

سيطر بايرن ميونخ على الأندية من حيث حجم الإنفاق في سوق انتقالات الدوري الألماني، فقد كلفته صفقاته الصيفية 149 مليون دولار.

فيما لم ينفق باير ليفركوزن -حامل اللقب- أكثر من 58 مليون دولار على التعاقد مع مارتن تيرير وجانويل بيلوسيان وأليكس غارسيا.

وفي الدوري الإيطالي، لم تنفق الأندية الكثير من الأموال في سوق الانتقالات، حيث لم يتخط حجم إنفاق البطل إنتر ميلان حاجز 71.4 مليون دولار.

واحتفظ يوفنتوس بلقب الصفقة الأغلى هذا الصيف حيث ضم دوغلاس لويز من أستون فيلا مقابل 57.4 مليون دولار.

التقرير أظهر أن أندية ألمانيا هي الأكثر إبراما للصفقات هذا الصيف، حيث وصل العدد إلى 135 صفقة، واحتلت ايطاليا المرتبة الثانية بـ115 صفقة، ومن ثم جاءت إنكلترا وإسبانيا بـ105 لكل منها وأخيرا فرنسا بـ78 فقط.

(الأناضول)