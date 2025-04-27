الدوري الإنكليزي.. التعادل ينقذ يونايتد من الهزيمة 16 التي بدت وشيكة

بورنموث- إنكلترا: سجل راسموس هويلوند هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لينقذ مانشستر يونايتد ويمنحه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام بورنموث، الذي خاض اخر نصف ساعة من المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مثير للجدل، في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان أنطوان سيمينيو قد وضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 23 وكان يونايتد على مشارف هزيمته 16 هذا الموسم قبل أن يأتي الدنماركي هويلوند لإنقاذ الموقف بعد ست دقائق ضمن تسع دقائق إضافية على ملعب فيتاليتي.

وأكمل بورنموث المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد المهاجم إيفانيلسون بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لتدخله على نصير مزراوي لترتفع البطاقة من الصفراء إلى الحمراء.

وبهذه النتيجة يحتل بورنموث المركز العاشر، وهو ما يمثل ضربة قوية لآماله في التأهل لأوروبا الموسم المقبل، فيما حصل يونايتد، الذي وصل لقبل نهائي الدوري الأوروبي، على نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

قال أندوني إيراولا مدرب بورنموث الذي قد يتأهل فريقه إلى دوري المؤتمر الأوروبي إذا احتل المركز الثامن “إنه لأمر محبط للغاية. هذا الفوز كان سيعني الكثير لنا. نقطة واحدة تُحدث فارقا كبيرا”.

وقال المدرب الإسباني إن إيفانيلسون انزلق ببساطة، وأن النادي سيستأنف قرار الإيقاف لثلاث مباريات.

وأضاف “بالطبع سنستأنف. هذا أمر بديهي. في الشوط الأول، ركل كاسيميرو إيفانيلسون في صدره. لا أعتقد أن هناك بطاقة حمراء مستحقة على هذه الواقعة (التي أدت للطرد)”.

ولا يزال يونايتد، الذي خسر 3-صفر أمام بورنموث في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر كانون الأول الماضي، متقدما بثلاث نقاط فقط على وست هام يونايتد، آخر الفرق التي لن تهبط في الترتيب.

وجاءت أفضل فرصة للضيوف في الشوط الأول في الدقيقة 37 عندما سدد أليخاندرو جارناتشو، الذي سدد أيضا كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 16، لكن حارس بورنموث كيبا أريزابالاجا تصدى لتسديدته.

وسدد دانجو واتارا لاعب بورنموث ركلة حرة ارتدت من القائم في الدقيقة 60 ثم مرت تسديدة إيليا زابارني، بعد ارتداد الكرة إليه، بعيدا عن المرمى لكن الطرد غير كل شيء.

وكان على بورنموث أن يدافع بقوة، وكانت الأعصاب متوترة مع اقتراب الوقت بدل الضائع، وسجل هويلوند من مسافة قريبة.

وقال سيمينيو، الذي سجل هدفه 11 هذا الموسم، لقناة سكاي سبورتس التلفزيونية “إنه لأمر محبط. سيطرنا على معظم فترات المباراة. لعبنا بعشرة لاعبين، لكنني شعرت أننا كنا نشعر بالراحة أثناء الأداء”.

وأضاف “دافعنا بشكل ممتاز. الهدف الذي استقبلناه كان محبطا للغاية. أشعر بالخسارة بكل صراحة.

“من المؤسف أننا استقبلنا هدفا في آخر تسديدة لهم”.

وقال مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم إن لاعبيه أضاعوا فرصا كثيرة.

وقال البرتغالي أموريم “كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل، لقد صنعنا الفرص ولكننا بحاجة إلى أن نلعب بشكل أفضل بالقرب من منطقة الجزاء”.

وأضاف “اليوم ضغطنا على منافسنا، خاصة بعد الطرد. أتيحت لنا الفرص، لكننا لم نسجل مرة أخرى”.

(رويترز)