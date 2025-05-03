الدوسري نجم الهلال يحصد جائزة هداف دوري أبطال آسيا

جدة: فاز سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 2025/، بعد تسجيله 10 أهداف خلال مشوار فريقه الذي بلغ الدور قبل النهائي من البطولة.

ورغم خروج الهلال من المسابقة بعد الخسارة 1 3/ أمام الأهلي السعودي في قبل النهائي، إلا أن النجم السعودي الدولي تألق على مدار البطولة وكان أحد أبرز نجومها تهديفا.

وافتتح الدوسري سجله التهديفي في الجولة الثانية، عندما أحرز الهدف الثالث خلال الفوز العريض 5 /صفر على الشرطة العراقي، قبل أن يسجل ثلاثية “هاتريك” في المواجهة المثيرة التي تفوق فيها الهلال 5 4/ على العين الإماراتي.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 33 عاما هدفين آخرين في شباك بيرسيبوليس الإيراني، وهدفا في مرمى الوصل الإماراتي، لينهي دور المجموعات برصيد سبعة أهداف.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل الدوسري تألقه، مساهما في عودة الهلال من خسارة الذهاب أمام باختاكور، حيث سجل هدفا خلال الفوز 4 /صفر إيابا ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الثمانية متفوقا بنتيجة 4 1/ في دور الستة عشر.

وخلال نهائيات جدة 2025، أضاف الدوسري هدفين آخرين، جاء الأول أمام جوانجو الكوري في دور الثمانية، والثاني في مواجهة قبل النهائي أمام الأهلي، ليصل إجمالي أهدافه إلى 10 ويحرز لقب الهداف، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

(د ب أ)