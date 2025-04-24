الدوسري ومحرز ورونالدو وعفيف وجوه تصنع الفارق في دوري أبطال آسيا

كوالالامبور: سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز نجوم دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والذي ينطلق غدا الجمعة في جدة.

وتنطلق فعاليات دور الثمانية غدا الجمعة بمواجهة الهلال مع ضيفه غوانجو إف سي الكوري الجنوبي على ستاد الجوهرة المشعة وفي اليوم التالي يلتقي الأهلي السعودي مع بوريرام يونايتد التايلاندي ثم يلتقي النصر السعودي مع يوكوهاما إف مارينوس اليوناني في مدينة الأمير عبد الله الفيصل، ويسدل الستار على منافسات دور الثمانية يوم الأحد بمباراة السد القطري مع كاواساكي فرونتال الياباني.

ويتصدر سالم الدوسري المشهد في صفوف الهلال، باعتباره ركيزة أساسية في مساعي فريقه لتحقيق لقبه الآسيوي الخامس، بفضل أهدافه وذكائه التكتيكي.

وبلغ تأثير الدوسري حدا كبيرا لدرجة أن أهدافه الثمانية تمثل بالفعل أفضل أداء له في موسم واحد على الساحة القارية.

الدوسري، الذي سيبلغ الـ34 من عمره في أغسطس/آب، فاز بلقبين من دوري أبطال آسيا مع الهلال عامي 2019 و2021، وستكون خبرته بالإضافة إلى صفاته القيادية، حاسمة في سعي الفريق السعودي، الذي يتخذ من الرياض مقرا له، إلى الفوز باللقب المنشود.

غالبا ما تأتي أهداف الدوسري في لحظات حاسمة، ففي الجولة الثالثة، قدم أداء مميزا بتسجيله ثلاثية خلال فوز الهلال المثير 5 4/ على العين الإماراتي، حامل اللقب. كما قاد الفريق من البداية إلى النهاية، حين قلب تأخر فريقه في مباراة الذهاب إلى فوز كبير على باختاكور الأوزبكي 4 1/ في مجموع مباراتي دور الـ16.

كما أثنى موقع الاتحاد الآسيوي على الجزائري رياض محرز الذي يعد من أبرز نجوم الأهلي السعودي من حيث المساهمة التهديفية، حيث سجل أو ساهم في صناعة أهداف خلال 10 من أصل 11 مباراة خاضها الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

بثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة، أشعل اللاعب الجزائري الدولي المنافسة، وساهم مستواه المميز في جعل الأهلي منافسا قويا على اللقب.

احتاج اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى 85 ثانية فقط ليسجل هدف الفوز للأهلي في مباراته الافتتاحية في هذه البطولة أمام بيرسيبوليس الإيراني، حيث يأمل الفريق السعودي أن يواصل نجمه المتألق دعم مساعيه نحو اللقب.

ويبرز في صفوف النصر الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث لعب ثبات أداء النجم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات عاملا أساسيا في تأهل فريقه إلى دور الثمانية، حيث ينافس رونالدو بقوة على لقب الحذاء الذهبي لهداف البطولة برصيد سبعة أهداف.

وبعد فوزه بجميع الألقاب الأوروبية الكبرى، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، يتطلع رونالدو لإضافة لقب دوري أبطال آسيا إلى قائمة ألقابه.

وفي صفوف السد يتوهج أكرم عفيف الذي يقدم أداء مميزا كعادته مع عودة فريق السد إلى دور الثمانية لأول مرة منذ عام 2019 .

وساهم اللاعب، الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، بخمسة أهداف وصنع هدفين ليحافظ على صدارة السد، ويسعى الفريق القطري إلى إضافة المزيد إلى اللقب الذي فاز به عام 2011.

(د ب أ)